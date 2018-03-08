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    Ahmet Şık

    İstanbul Tabip Odası'ndan Ahmet Şık'a ödül

    © AFP 2018/ OZAN KÖSE
    Türkiye
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    İstanbul Tabip Odası'nca düzenlenen 'Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü' tutuklu gazeteciler adına Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık'a verildi.

    Ahmet Şık
    © AP Photo/ Vedat Arık
    Ahmet Şık'a ‘Cesur Gazetecilik' ödülü
    İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, KESK, DİSK ve TMMOB temsilcilerinden oluşan jüri, bu yılki ödülün tutuklu gazeteciler adına Ahmet Şık'a verilmesini kararlaştırdı.

    Odadan yapılan açıklamada, "Gazetecilik ilkelerinin delik deşik edildiği, hakikatin perdelendiği, sansürün olağanlaştırıldığı, gerçeğin takipçisi olmanın cesaret istediği bu dönemde tutuklu bulunan Ahmet Şık sembol bir isim oldu. Biz biliyoruz ki Ahmet çıkacak yine yazacak, yine gerçekleri kovalayacak. Ödül töreninin gerçekleşeceği 23 Mayıs'ta Ahmet Şık'ın özgürlüğüne kavuşup aramızda olacağına, ödülünü kendi elleriyle alacağına inanıyoruz" denildi.

     

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    Etiketler:
    TMMOB, DİSK, KESK, İnsan Hakları Derneği (İHD), İstanbul Tabip Odası, Cumhuriyet gazetesi, Ahmet Şık, Türkiye
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