AYM'nin 'eşcinsel öğretmen' kararına iki üyeden karşı oy: Devletin cinsel yönelimi yoktur

Anayasa Mahkemesi (AYM), sadece eşcinsel olduğu gerekçesiyle meslekten atılan din dersine öğretmenine karşı ayrımcılık yapılmadığı iddiasını içeren bir karara imza attı. AYM Başkanvekili Engin Yıldırım ve üye Muharrem Topal bu karara katılmadı ve şerh yazısında devletin resmi bir cinsel yönelimi olmadığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen bir askerin başvurusunu 'eşcinsellik askerliğin onurunu zedeler' iddiasıyla reddeden AYM, aynı gerekçeyle görevinden atılan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine karşı da 'ayrımcılık' yapılmadığına karar bir karar yayımladı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre kararda, “Küçük çocukların eğitilmesinde öğretmen olarak çalışmak isteyenlerin diğer kişilerin tabi olmadığı bazı sınırlamalara tabi olmaları doğaldır” denildi.

Karara, Başkanvekili Engin Yıldırım ile üye Muharrem Topal katılmadı. Yıldırım, yazdığı karşı oy yazısında, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşme ve tavsiye kararlarında cinsel yönelim ayrımcılığının yasaklandığını bildirdi.

Kararın anayasaya aykırılığının altının çizildiği karşı oy yazısında dile getirilen gerekçeler özetle şöyle: