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    LGBTİ, LGBT, eşcinsel

    AYM'nin 'eşcinsel öğretmen' kararına iki üyeden karşı oy: Devletin cinsel yönelimi yoktur

    © AFP 2018/ Ozan Köse
    Türkiye
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    Anayasa Mahkemesi (AYM), sadece eşcinsel olduğu gerekçesiyle meslekten atılan din dersine öğretmenine karşı ayrımcılık yapılmadığı iddiasını içeren bir karara imza attı. AYM Başkanvekili Engin Yıldırım ve üye Muharrem Topal bu karara katılmadı ve şerh yazısında devletin resmi bir cinsel yönelimi olmadığını belirtti.

    LGBT bayrağı
    © AFP 2018/
    AYM Başkanvekili'nden eşcinsel asker kararına şerh: Ne devleti ne de başkalarını ilgilendirir
    Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen bir askerin başvurusunu 'eşcinsellik askerliğin onurunu zedeler' iddiasıyla reddeden AYM, aynı gerekçeyle görevinden atılan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine karşı da 'ayrımcılık' yapılmadığına karar bir karar yayımladı.

    BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre kararda, “Küçük çocukların eğitilmesinde öğretmen olarak çalışmak isteyenlerin diğer kişilerin tabi olmadığı bazı sınırlamalara tabi olmaları doğaldır” denildi. 

    Karara, Başkanvekili Engin Yıldırım ile üye Muharrem Topal katılmadı. Yıldırım, yazdığı karşı oy yazısında, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşme ve tavsiye kararlarında cinsel yönelim ayrımcılığının yasaklandığını bildirdi.

    Kararın anayasaya aykırılığının altının çizildiği karşı oy yazısında dile getirilen gerekçeler özetle şöyle:

    • Anayasa’da devletin resmi cinsel yönelimi yoktur ve devlet tüm cinsiyetler, cinsel kimlikler, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler karşısında eşit ve tarafsız kalmalıdır.
    • Cinsel yönelim ayrımcılığı kimi hayatların daha az saygıya ve haysiyete sahip olduğunun kabulü anlamına gelip LGBTİ+’lerin eşit fırsat ve haysiyetle toplumsal yaşama katılmalarının engellenmesi sonucunu doğurmaktadır.
    • Devletin temel görevlerinden biri insan haysiyetini koruyarak belli bir insan topluluğunu meydana getirenlerin haysiyetine zarar verecek, onları damgalayacak politikalardan, uygulamalardan ve hukuki düzenlemelerden kaçınmaktır.

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    Etiketler:
    Eşcinsel öğretmen, Ayrımcılık, LGBTİ, Anayasa Mahkemesi (AYM), Muharrem Topal, Engin Yıldırım, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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