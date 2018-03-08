MHP, CHP'nin seçim güvenliği için istediği görüşme talebini reddetti

MHP, CHP'nin seçim güvenliğini görüşmek için istediği randevu talebini reddetti ve gerekçe olarak 'Cumhur İttifakı'na uygun davranmayı' gösterdi.

CHP, 2019'da yapılması planlanan seçimler için bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti. HDP, CHP, Saadet Partisi, DSP, Vatan Partisi gibi birçok partiyi ziyaret eden CHP'nin görüşme talebine MHP'den ret geldi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay “CHP’nin oyalama çabalarına itibar etmiyoruz. Talebi bu nedenle reddettik. 'Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz” dedi.

CHP seçim güvenliği heyeti, partilere yaptıkları ziyaret sonrası seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere AK Parti grubuna bugün bir ziyarette bulunacak.