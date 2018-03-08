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    Cumhuriyet gazetesi

    Savcı kararını haberleştiren Cumhuriyet'e soruşturma

    © REUTERS/ MURAD SEZER
    Türkiye
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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Man Adası belgelerine ilişkin savcılığın verdiği takipsizlik kararını 'Savcılık: Man belgeleri gerçek' başlığıyla haber yapan Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ hakkında soruşturma başlattı.

    Cumhuriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, haber nedeniyle gazetenin muhabiri Alican Uludağ hakkında 19 Şubat'ta İstanbul Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Man Adası belgelerini gösterdi.
    © Fotoğraf: CHP
    'Dekontlar gerçek' diyen savcılık, Man Adası belgelerine takipsizlik verdi
    Özel'in şikayeti sonrası savcılık aynı gün 'Cumhurbaşkanına ve iftira' suçlarından soruşturma başlatarak, Uludağ'ı ifadeye çağırdı.

    Habere göre avukat Özel, 'Dosya kapatıldı ama… Savcılık: Man belgeleri gerçek' haber başlığını ve 'Savcılık ‘vergi kaçırma varsa biz bakmıyoruz' dedi' arabaşlığını suçlama konusu yaptı.

    Haberle cumhurbaşkanının küçük düşürülmek istendiği ve kişilik hakları ihlal edildiği belirtilerek, gazetenin ‘iddiaları yayımlamayı ve çarpıtılmış başlıkla sunmayı sürdürerek Erdoğan'ın şahsına ve itibarına kastedildiği' öne sürüldü.

    'BİRGÜN VE SÖZCÜ GAZETELERİ DE İDDİALARIN ÇARPITILARAK SUNULMASINA ÖNCÜLÜK ETMEKTE'

    CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Man Adası belgelerini gösterdi.
    © Fotoğraf: CHP
    CHP'den Man Adası belgelerine takipsizlik kararına ilişkin yeni hamle: Yeniden suç duyurusunda bulunacaklar
    'Man adaları gerçek' başlığının ilk görüşte savcılığın şüphelileri suçlu bulduğu algısına sebep olduğu savunulan dilekçede, 'Savcılık: Vergi kaçırma varsa biz bakmıyoruz' şeklindeki başlıkla da bir vergi kaçırma eyleminin kesin olarak mevcut olduğunu ama savcılığın bu hususta yetkili olmadığını bildirdiğinin yansıtılmaya çalışıldığı iddia edildi.

    Avukat Özel, şunları kaydetti: "Görüldüğü üzere Cumhuriyet gazetesi her zamanki gibi müvekkilim aleyhine yayın yapma stratejisi nedeniyle yeni müvekkilim Recep Tayyip Erdoğan'a atılan asılsız iddiaları fırsat bilerek çarpıtılmış başlıklarla haberleştirmiştir. Cumhuriyet gazetesi gibi her fırsatta müvekkilimi kamuoyu önünde karalamayı ve suçlamayı yayın politikası haline getirmiş Birgün ve Sözcü gazeteleri de bu iddiaların çarpıtılarak kamuoyuna sunulmasında öncülük etmekte, müvekkilimin şahsına ve itibarına yönelik saldırı eylemlerini birlikte gerçekleştirmektedirler."

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    Etiketler:
    Man Adası belgeleri, Cumhuriyet, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Özel, Recep Tayyip Erdoğan, Alican Uludağ, İstanbul
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