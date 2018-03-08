Kılıçdaroğlu'dan partilere cinsiyet kotası çağrısı: 'Koymayan korkaktır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tüzüklerinde yüzde 33 cinsiyet kotası olduğunu hatırlatarak "Bütün siyasal partilere açık ve net bir çağrıda bulunuyorum. Gelin siyasi partiler yasasını değiştirelim, cinsiyet kotasını en az yüzde 33 olarak parlamentodan geçirelim" çağrısında bulundu ve "Koymayanlar kadınlardan korkanlardır" dedi.