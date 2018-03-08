Kılıçdaroğlu'dan partilere cinsiyet kotası çağrısı: 'Koymayan korkaktır'

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadın Muhtarlar Buluşması'na katıldı.
Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Kadına yönelik şiddet son 15 yılda yüzde 1400 arttı. kadına yönelik şiddet neden arttı, çocuk evlilikleri neden oluyor?
- Parti tüzüğümüzde yüzde 33 cinsiyet kotası var. Bütün siyasal partilere açık ve net bir çağrıda bulunuyorum. Gelin siyasi partiler yasasını değiştirelim cinsiyet kotasını en az yüzde 33 olarak parlamentodan geçirelim. Koymayanlar kadınlardan korkanlardır.© REUTERS/ Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
Genel Başkanımız @kilicdarogluk 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‘nde Aydın’da kadın muhtarlarla buluşuyor https://t.co/sgqTZBj8za— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) 8 Mart 2018
'MUHTAR KANUNU' TEKLİFİ
- Muhtarların bizim demokrasimizin temeli olduğunu kimse unutmasın. Demokasi kültürünü bu topraklara getirenler muhtarlar olmuştur. Muhtarların temel bir kanunu olması lazım. Bütün siyasi partilere çağrı yapıyorum, gelin temel bir muhtarlık kanunu çıkaralım. Neden muhtarların kendine özgü bir kanunu yok? Muhtarların kesinlikle kalıcı bir mekanları olmalı.
'DEMOKRASİ İŞGAL ALTINDA'
- Demokrasimiz işgal altında. Gözaltına alınıyor kadın, 3 günlük çocuğu kadına verilmiyor. Kıyameti kopardık da çocuğu götürdüler annenin yanına. Kadın e çocuğu o yaşta ayırmak vicdansızlıktır. Bütün yetkileri bir kişiye verirseniz Türkiye'yi bir felakete sürüklersiniz. Demokrasi önemlidir, dengeler önemlidir. Yasama, yargı ve yürütme. Mahkeme hukukun üstünlüğü ve vicdanına göre karar vermeli. Hakim, kanundan değil evrensel hukuktan değil, insan haklarından değil, siyasi otoriteden talimat alıyorsa orada hukuk, kadın hakları bitmiştir. Hapishanelerde binlerce çocuk var anneleri ile beraber, eğitimleri ne olacak?© AA/ Muhammed Selim Korkutata
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