İlahiyatçı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kadınlara yönelik açıklamalarından dolayı İlahiyatçı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız hakkında kadınlara yönelik açıklamaları nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlattığı bildirildi.

'6 yaşında çocukla evlenilebilir' sözleri tepkilere sebep olan Yıldız, son olarak kadınlara eşlerinden dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu sözleri ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız hakkında resen soruşturma başlattı.