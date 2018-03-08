'Mandalinalarını beğenmedim' diyerek iki pazarcıyı vuran emekli polise müebbet istemi

Mandalina yüzünden tartıştığı iki pazarcıya ateş eden emekli polis Gürkan Erol hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince iki pazarcıyı silahla vuran emekli polis memuru Gürkan Erol hakkında, 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan ömürboyu hapis cezası talebiyle dava açıldı.

© Fotoğraf: DHA Doçentle profesörün spektrofotometre kavgası karakolda bitti

Erol ayrıca 'kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak' suçlamasıyla da 3 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

Davaya konu olay, merkez Yıldırım ilçesi, Gökdere pazar yerinde geçen ekim ayında meydana geldi. 2 yıl önce emekli olan polis memuru Gürkan Erol, pazar yerinde Ömer Dönmez'e ait tezgahtan mandalina aldı. Erol, bir süre mandalinaları inceledikten sonra Dönmez'e, iddiaya göre, "Bunları beğenmedim, güzel mal sat" dedi.

Dönmez ve aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu da "Beğenmediysen pazarda mandalina satan çok arkadaş var onlardan al" diye karşılık verince tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol, beylik tabancasıyla 2 pazarcıyı yaraladı. Bursa Adliyesi'ne sevk edilen Erol, tutuklanarak cezaevine konuldu.