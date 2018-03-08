İlk kez hakim karşısına çıkan Emrah Serbes, ağlayarak savunma yaptı

İzmir Torbalı'da alkollü olarak kullandığı ve aşırı hız yaptığı otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu için hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen senarist-yazar Emrah Serbes, ilk kez hakim karşısına çıktı. Serbes, savunması sırasında gözyaşlarını tutamadı.