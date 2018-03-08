Taksim'de 8 Mart önlemi: TOMA ve çevik kuvvet konuşlandırıldı

8 Mart Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Anıt önünde TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

© AA/ Muhammed Selim Korkutata Ankara'da 8 Mart gösterisine müdahale: 15 gözaltı

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde (bugün) akşam saatlerinde toplanma çağrısı yapması üzerine Taksim'de güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi demir bariyerlerle çevrilerek, giriş ve çıkışlara kapatıldı. Anıtın yanında 2 çevik kuvvet otobüsü ve 1 TOMA bekletiliyor.

Ayrıca İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar da demir bariyerlerle kapatıldı. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklarda arama noktaları oluşturulacak.