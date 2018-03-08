Erdoğan: Medyanın şerrinden evlatlarımızı, ailelerimizi ve milletimizi kadınlar koruyacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her bir kanalı ayrı bir sorun, ayrı bir adeta kanalizasyon haline dönüşmüş olan medyanın şerrinden evlatlarımızı, ailelerimizi ve milletimizi koruyacak olan ilk ve güçlü kalkan yine kadınlar, yine annelerdir" dedi.