Erdoğan: Medyanın şerrinden evlatlarımızı, ailelerimizi ve milletimizi kadınlar koruyacak

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Değerli eşim, sayın Başbakan, saygıdeğer eşleri, bizi bugün milletin evinde yalnız bırakmayan ve Dünya Kadınlar Günü'nü birlikte kutladığımız saygıdeğer hanımefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuşuyor https://t.co/JAtthwqkYw— AA Canlı (@AACanli) March 8, 2018
'4 MİLYONA YAKIN MAZLUMA SAHİP ÇIKIYORUZ'
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın kadınlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
- Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Myanmar'da, dünyanın dört bir köşesinde mağdur, muhtaç duruma düşmüş tüm kadınlarımıza rabbimden sabır niyaz ediyorum. Anneleri, babaları, eşleri, çocukları gözleri önünde katledilen tüm kadınların acılarını yürekten paylaşıyoruz. Bu durum karşısında sessiz kalmamız düşünülemez. Ülkemize sığınan ve çoğunluğu kadınlardan, çocuklardan, yaşlılardan oluşan 4 milyona yakın mazluma sahip çıkıyoruz.
'BAŞARIMIZIN EN ÖNEMLİ KRİTERLERİNDEN BİRİ KADINLARIMIZIN İSTİHDAMDAKİ YERİDİR'
- Ülkemizde de sırf kendi zihninin vehmi olan üstünlük duygusu nedeniyle kadına kötü muamele eden, hatta cana kıyan anlayışa karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Mevzuatımızdaki eksiklikleri tamamladık, varsa yanlışları düzelttik. Bitti mi? Hayır. Bütün bu yasalar, sürekli güncellenmesi gereken yasalardır.© AA/ Arşiv
- Hayat dinamiktir, gelişiyor. Güncellemeye mecbursunuz. Güncellemek suretiyle yaşamı yeniden tanzim etmiş olursunuz. Başarımızın en önemli kriterlerinden biri kadınlarımızın istihdamdaki yeridir. Yerlerini 9 puan artırdığımız kadınlarımız geçmişle mukayese edilemeyecek bir yere sahiptir.
'EŞİMLE BİRLİKTE 'HAYDİ KIZLAR OKULA' KAMPANYASIYLA KIZLARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇTIK'
- 2002'de 24 olan milletvekili sayısı 2015'te 81'e yükseldi. Belediye başkanı ve belediye meclis üyesi sayısında da ilerlemeler sağladık. Attığımız adımları geleceğe taşımak için Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi Eylem Planı hazırlandı. Kutluyorum. Belgenin amaçlarından biri de bu konuda çalışan tüm tarafların işbirliği içinde hareket etmesini sağlamaktır. Bir politika rehberi ortaya konmuştur. Aslolan budur.
- Yol haritanıza göre, bundan sonra bu düzeni kuracaksınız. 5 temel politika alanında yürütülecek faaliyetlerin kılavuzu niteliğindedir. Eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya başlıkları altında bu belgeyi ben de çok ama çok önemli görüyorum. Sağlıkta kadınların kendi özel durumlarına yönelik en iyi şekilde yararlanmalarını hedefliyoruz. Medyada içerik ve temsil bakımından kadınların yerlerini tahkim etmeyi, iletişim araçlarının verimli kullanımının teşvikini öngörüyoruz.
'BENİM GÖZÜMDE KADINLAR İNSANLIĞIN ÖĞRETMENİDİR'
'BABA ÖLÜNCE 2-3 GÜN AĞLARIZ, ÖNNE ÖYLE Mİ, GÜNLERCE AĞLARIZ'
- Buradan ayrıldığınızda annelerinizin ayaklarının altını öpün. Çünkü cennet, annelerin ayakları altında. Anneler nazlıdır, siz öpmeye kalkarsınız o ayağını çeker. Çektiği zaman da 'anneciğim siz bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsunuz' deyin. Hadis, Peygamber Efendimizin hadisinde babaların ayaklarının altında demiyor. Baba ölünce 2-2 gün ağlarız ama anne öldüğü zaman bir gün iki gün ile bitmiyor, günlerce ağlarız.
- Zaman zaman, kadın meselesi konuşulurken anne vurgusu yapmamızdan rahatsız olanların bulunduğunu biliyorum. Bunlarla karşı karşıya çok geldim. Halbuki Allah'ın kadınlara verdiği en büyük ayrıcalık, işte bu annelik vasfıdır.
'ADETA KANALİZASYON HALİNE DÖNÜŞMÜŞ OLAN MEDYANIN ŞERRİNDEN EVLATLARIMIZI KORUYACAK OLAN KADINLARDIR'
- Ailede kadın iyi bir öğretmense, babanın eksiğini de okulun eksiğini de toplumun eksiğini de o giderir. Her bir kanalı ayrı bir sorun, ayrı bir adeta kanalizasyon haline dönüşmüş olan medyanın şerrinden evlatlarımızı, ailelerimizi ve milletimizi koruyacak olan ilk ve güçlü kalkan yine kadınlar, yine annelerdir.
- Kadınlarımızın hakları, hukukları, sorunları konusunda şahsım kadar duyarlı, somut politikalar üretmiş, icraat ortaya koymuş bir başka cumhurbaşkanı var mıdır bilmiyorum.
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