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    CHP Genel Merkezi

    CHP'nin seçim güvenliği raporu açıklandı

    © AA/
    Türkiye
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    CHP'nin, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına olanak tanıyan düzenlemeleri de içeren yasa teklifinin seçim güvenliğiyle ilgili maddelerine ilişkin siyasi partilerle görüşerek hazırladığı rapor, kamuoyuyla paylaşıldı.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Elitaş ve Özel, basın mensuplarına açıklama yaptı.
    © AA/ Murat Kula
    MHP'nin reddettiği CHP, AK Parti ile seçim güvenliğini konuştu
    Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni temel alan ve AK Parti'ye de sunulan raporda, ziyaret heyetinin oluşumu, CHP ve teklifte imzası bulunan AK Parti ve MHP dışındaki siyasi partilere gerçekleştirilen görüşmeler ile elde edilen sonuçlar yer aldı.

    Raporda, siyasi partilerin teklifteki seçim güvenliği konusunda ortaklaştıkları itirazlara ilişkin 11 madde ile mevzuat değişikliği önerisi kapsamında 7 madde bulunuyor.

    OHAL şartlarının devam ettiği süreçte, şeffaf ve adil bir seçimden bahsedilmesinin güç olacağı, OHAL'in yarattığı pek çok adaletsizlik, haksızlık ve kısıtlamanın özgür ve güvenli seçime gölge düşüreceği ifade edilen raporda, mevzuat değişikliği olarak şu öneriler yer aldı:

    'OHAL REJİMİNE VAKİT KAYBETMEKSİZİN SON VERİLMELİ'

    • Özgür Özel, Temel Karamollaoğlu
      Mustafa Kamacı
      CHP, HDP, Saadet ve Vatan Partisi seçim güvenliğinde iş birliği için uzlaştı
      15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz günü ilan edilen ve 19.5 aydır süren OHAL rejimine vakit kaybetmeksizin son verilmeli, Türkiye yeniden olağan hale geçmelidir.
    • Yüzde 10'luk ülke barajı tamamen kaldırılmalı. Seçmen iradesinin parlamentoya tam yansıması sağlanmalıdır.
    • Başta barolar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının gözlemci statüsüyle seçim günü sandıklarda ve oy kullanma alanlarında çalışabilmesi olanaklı kılınmalıdır.
    • YSK kararlarının yargı incelemesine derhal açılması sağlanmalıdır. Görme engelli yurttaşlar için Braille alfabesi ile basılmış pusula sağlanması başta olmak üzere engelli bireylerin iradelerini özgürce yansıtabilecekleri önlemler alınmalı ve mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.

    'YÜZDE 1 OY ALAN PARTİLERİN HAZİNE'DEN YARDIM ALMASI MÜMKÜN KILINMALI'

    • Hayati Yazıcı
      © AA/
      AK Parti'den MHP ile ittifak açıklaması: Hazine yardımı kesilmeyecek
      KHK ile yürürlüğe giren, özel televizyonlara ilişkin YSK'nın denetimini kaldıran mevzuat değişikliği geri çekilmelidir. Partilerin Hazine yardımı alabilmelerine ilişkin hüküm gözden geçirilerek, seçimlerde en az yüzde 1 oy alan siyasi partilerin Hazine'den yardım alabilmeleri mümkün kılınmalıdır."

    Raporda, seçim ittifakına ilişkin teklifteki değiştirilmesi istenen maddelere de yer veriliyor.

    Bu kapsamda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması, sandık kurulu başkanı ve üyeliklerinin belirlenme yöntemi, tüm seçmenlere sandık başına kolluk gücü çağırma yetkisi, sandık kurulunun mührü bulunmayan zarf ve pusulaların geçerli sayılması gibi düzenlemelerin değiştirilmesi önerildi.

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    Etiketler:
    KHK, Seçim güvenliği, MHP, YSK, OHAL, AK Parti, CHP, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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