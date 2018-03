Atilla Taş'a hapis cezası

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Murat Aksoy ve Atilla Taş'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 28 medya çalışanının yargılandığı davada karar açıklandı.

Şarkıcı ve 'sosyal medya fenomeni' Attila Taş’a, suç vasfının değişmesiyle 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçlamasından 5 yıl hapis cezası verildi. Cezada indirime giden mahkeme 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Gazeteci Murat Aksoy'a 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçlamasından 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tekrar tutuklanmadıkları belirtildi.

Ali Akkuş, Muhammet Sait Kuloğlu, Erkan Acar, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Ali Akkuş tutuklandı.

Cihan Acar, Bünyamin Köseli, İbrahim Balta, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Hanım Büşra Erdal, Mutlu Çölgeçen, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tüm sanıklar 'darbe' suçlamasından beraat etti.

Mahkeme hakkında yakalama kararı bulunan Said Sefa ve Bülent Ceyhan'ın dosyalarını ayırdı.

'MUHALEFET ETMEK SUÇSA SUÇLUYUM'

Atilla Taş, karar sonrası şu açıklamayı yaptı:

''Yargı kararıdır, sonuçta saygı duyacağız. Ben her zaman söylüyorum, adalete her zaman güvendim, her zaman inanıyorum. Ben muhalefet ettim, başka hiçbir şey yapmadım. Bir ülkede muhalefet etmek suçsa, ben o kadar suçluyum. Başka bir şey söylemek istemiyorum.''

Karar açıklanmadan önce duruşmada sanıklara son sözleri sorulduğunda Murat Aksoy ''Ben gazeteciyim. Muhalif ve eleştirel olabilirim. Suçsuzum. Beraatimi ve üzerimizdeki lekenin çıkarılmasını istiyorum. Son sözüm Fenerbahçe'' dedi.

'DÜNYANIN EN KISA FIKRASI'

Atilla Taş ''Dünyanın en kısa fıkrasıyla başlıyorum. Terör örgütü üyeliğiyle yargılanıyorum. Şöhret bana kazandırdığı paradan çok bela ve kötü şans getirdi. Suçsuzum. Terör örgütüne yardım etmedim, üye olmadım. Beraatimi istiyorum'' diye konuştu.