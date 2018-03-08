Binlerce kadın 8 Mart için sokağa çıktı: İtaat etmiyoruz

Türkiye'deki 8 Mart etkinlikleri kapsamında binlerce kadın, 'Hayatımız, isyanımız, mücadelemiz: Feminizm' sloganıyla İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Fransız Kültür Merkezi önünde 16. Feminist Gece Yürüyüşü’nde bir araya geldi.

​CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU DA YÜRÜYÜŞTE

Cumhuriyet gazetesi'nin aktardığına göre, Fransız Kütür Merkezi' önünde toplanan kadınların istiklal Caddesi'nden tünel doğru yaptığı yürüyüşe CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

​Yürüyüşe katılan binlerce kadın, sloganlar, zılgıtlar, düdükler ve halaylar eşliğinde taleplerini dile getirdi.

​​'İTAAT ETMİYORUZ, SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ'

Mor bayraklar, dövizler ve pankartlar taşıyan hemen her kesim ve yaştan binlerce kadın, sıklıkla 'Yaşasın feminist mücadelemiz', 'Jin, jiyan, azadi', 'Sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz' ve 'İtaat etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz' sloganlarını attı.

#FeministGeceYürüyüşü yürüyüş başladı. Haydi katıl aramıza birlikte güçlüyüz unutma pic.twitter.com/ziDPFtT4Aw — SKM (@SosyalistKadin) March 8, 2018

​Öte yandan, 8 Mart kapsamında Eskişehir, Ankara, İzmir ve Mersin'de de etkinlikler düzenlendi.

#8M18 | Ankara'da Kuğulu Park'ta gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşü kapsamında AFK ve Fil'den Kadınlar adına yapılan açıklamayı feminist kadınlardan Tuğba yaptı. #dokuz8/@nisaayildirim pic.twitter.com/nYtwgx0yze — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 8, 2018

#8M18 | İzmir Kadın Platfrormu çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kadın, polis barikatının önünde "İnadına isyan, inadına özgürlük" sloganı atarak yürüyüş için bekleyişini sürdürüyor.

via/@etkinhaberajans pic.twitter.com/6069DKro2A — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 8, 2018

#8M18 | Mersin'de Barış Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, ''Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa'' sloganları ile 8 Mart'ı kutluyor.

via/@asiyekolcakhdp pic.twitter.com/yEUIWTNJB0 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 8, 2018

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