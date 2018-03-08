İsmail Saymaz: İktidara güdümlü bir 'sivil toplum' icat edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HAK-İŞ’in Dünya Kadın Günü programına katılmasını değerlendiren 'Söylemesi Bizden' programcılarından İsmail Saymaz, “Sendikalar artık bir hak arayışının nesnesi değil. Gitgide iktidara güdümlü bir ‘sivil toplum’ icat edildi. İktidar her şeyin bir muadilini üretmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Dünya Kadın Günü programına katılması değerlendirildi.

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'Söylemesi Bizden' programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bir AK Parti kongresinden farksız olmuş. Bir memur bir süre geçiriyor 6 aylık, memur olmadan önce. O süreçte telkin ve tavsiye şu boyutta: ‘Sen başka bir sendikanın mensubu olabilirsin. Şimdilik bu sendikadan ol, memuriyetini alırsın. Eğer alırsan tanıdığım insanlar var'. Müdür olmak istiyorlarsa müdür MHP'nin sendikasındaysa sen bu sendikaya geç, müdürlüğünü koru diyorlar. Ya da bu sendikadan istifa et müdür ol diyorlar. Bu sendikalar artık bir hak arayışının nesnesi değil. Gitgide iktidara güdümlü bir sivil toplum icat edildi. İktidar her şeyin bir muadilini üretmeye çalışıyor."

AKİF BEKİ: BİR SENDİKANIN BİR SİYASİ PARTİYLE MESAFESİNİ KAYBETMESİ SORUNLUDUR

RS FM'de yayınlanan ‘Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki ise şu değerlendirmelerde bulundu: "HAK-İŞ, AK Parti'den önce vardı. (HAK-İŞ Onursal Başkanı) Salim Uslu, AK Parti'den önce de sendikacıydı. Bir sendikacı duruşları vardı. Bir partinin sendika kolu gibi değillerdi. Fikri yakınlıkları vardı. Sendikalarla ana siyasi akımlar arasında siyasi görüş akrabalığı olabilir. Aynı kulvarın yolcusu olabilirler. Fakat aralarında organizasyonel olarak iç içe geçmiş bir ilişkinin olması bana sorunlu geliyor. Bir sendikanın bir siyasi partiyle mesafesini kaybetmesi sorunludur."