Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'sözde ilahiyatçı' tepkisi: Bunlar toplumu rahatsız ediyor

Bahçeli ve Erdoğan'ın tepkisinin ardından İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a yönelik soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da isim vermeden Yıldız'a 'sözde ilahiyatçı' diyerek yüklendi ve "Bunların sözleri toplumumuzu rahatsız etmektedir" dedi.

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve ilahiyatçı Nurettin Yıldız’a “Yatak yorgan battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı", "Asansörde halvet olur”, "Allah vur dediyse vardır bir hikmet" gibi tepki çeken sözleri nedeniyle hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi.

Kamuoyunda infial yaratan bu ifadeler sonrası Bahçeli ve Erdoğan'ın da tepki göstermesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Yıldız hakkında soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Erdoğan'ın bu gibi ifadeler için verdiği talimat sonrası Hürriyet'ten Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

© AA/ Murat Kaynak Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kadına şiddete meşruiyet sağlayan tüm inanışlar reddedilmeli

Yıldız'a isim vermeden 'sözde ilahiyatçı' diyen Erbaş'ın açıklaması şöyle:

Din konusunda toplumu tahrik edecek bir zemine fırsat verilmemesini” istemişti.) Dinimiz konusunda doğru bilgiler Diyanet’in bilgileridir. Sözde ilahiyatçıların sözlerine itibar edilmesin. Bunların demeçleri, sözleri toplumumuzu rahatsız etmektedir. Bunların bir kısmı önce söylenmiş, şimdi dolaşıma konulmuş sözlerdir. Tasvip etmiyoruz. Biz doğru bilgiyi topluma ulaştırma gayreti içindeyiz. Komisyonlar kurduk. Kim, nerede, hangi sözlerle yanlış bilgi aktarıyor, hepsine bakıyoruz. Milletimiz rahat olsun. Doğru bilgileri hutbe, basın açıklamaları, yayınlarla topluma ulaştıracağız. İmamlarımızın da eğitimini sürdürüyoruz. Şu ana kadar 15 bin imama eğitim verdik.”