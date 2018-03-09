Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'sözde ilahiyatçı' tepkisi: Bunlar toplumu rahatsız ediyor

Kamuoyunda infial yaratan bu ifadeler sonrası Bahçeli ve Erdoğan'ın da tepki göstermesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Yıldız hakkında soruşturma başlattı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Erdoğan'ın bu gibi ifadeler için verdiği talimat sonrası Hürriyet'ten Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.
Din konusunda toplumu tahrik edecek bir zemine fırsat verilmemesini” istemişti.) Dinimiz konusunda doğru bilgiler Diyanet’in bilgileridir. Sözde ilahiyatçıların sözlerine itibar edilmesin. Bunların demeçleri, sözleri toplumumuzu rahatsız etmektedir. Bunların bir kısmı önce söylenmiş, şimdi dolaşıma konulmuş sözlerdir. Tasvip etmiyoruz. Biz doğru bilgiyi topluma ulaştırma gayreti içindeyiz. Komisyonlar kurduk. Kim, nerede, hangi sözlerle yanlış bilgi aktarıyor, hepsine bakıyoruz. Milletimiz rahat olsun. Doğru bilgileri hutbe, basın açıklamaları, yayınlarla topluma ulaştıracağız. İmamlarımızın da eğitimini sürdürüyoruz. Şu ana kadar 15 bin imama eğitim verdik.”
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