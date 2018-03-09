Akşener: Erdoğan kendini bu ülkenin babası hissediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini 'Türkiye'nin babası gibi hissettiğini' söylerken "Bir evin otoriter, bazı çocuklarını sevgiye boğan, bazılarını ayıran, bazı çocuklarından nefret eden bir baba tipi ile karşı karşıyayız" dedi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle kadın gazetecilerle bir araya gelen Akşener, Erdoğan'ı eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan sadece padişah, sadece kral, eski dönemlerin tek adamı olmayı istese anlarım. Erdoğan kendisini bu ülkenin babası hissediyor. Bir evin otoriter, bazı çocuklarını sevgiye boğan, bazılarını ayıran, bazı çocuklarından nefret eden bir baba tipi ile karşı karşıyayız. Erdoğan sadece biat edilmesini istemiyor; yerde evlatlarını süründürmek istiyor."