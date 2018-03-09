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    Taksi

    Bir Uber şoförü hastanelik edildi, biri 12 taksicinin lincinden zor kurtuldu

    © AA/
    Türkiye
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    Mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in şoförlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Alihan G. isimli bir Uber şoförü hastanelik edilirken, Bahtiyar Poslu isimli şoförün 12 taksicinin lincinden zor kurtulduğu öğrenildi. İddiaya göre şu ana kadar Uber şoförlerine yönelik olarak 30 saldırı gerçekleşti.

    Taksi
    © AA/
    Taksiciler, müşteri gibi Uber çağırıp şoförü dövdü
    İktidar ve anamuhalefetin de hedefinde olan Uber'e yönelik saldırılar devam ediyor. İstanbul'da müşteri gibi Uber çağırıp şoförün darp edilmesi sonrası en az 30 şoförün daha saldırıya uğradığı öne sürüldü.

    'KAFANA SIKACAĞIZ, ÖLDÜRECEĞİZ'

    Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre, önceki gün Üsküdar, Ünalan Mahallesi’ne sahte müşteri çağrısına giden Uber şoförü Alihan G. feci şekilde dövülerek hastanelik edildi. UBER şoförlerine yönelik son saldırı ise dün sabah İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oldu. UBER sistemi üzerinden yapılan müşteri çağrısına Bahtiyar Poslu yanıt verdi. Sözde havalimanına gidecek 5 müşterisini beklemeye başlayan Poslu bundan sonra yaşananları şöyle anlattı:

    “Müşteriyi geldiğimi söylemek için aradım. Ancak gelmeyince sahte çağrı olduğunu anladım. Bu sırada 12 kişi saldırdı bana. Küfür ettiler. ‘Kafana sıkacağız’, ‘Öldüreceğiz’, ’Buradan yolcu aldırmayacağız’ dediler. Canımı zor kurtardım. Darp raporu alıp şikâyet ettim.”

    Uber
    © Fotoğraf: Twitter
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    'TAKSİYE ZORLA BİNDİRİLDİM'

    Benzer bir saldırıya geçen hafta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uğradığını söyleyen Yavuz Saraç ise yara almadan kurtulan şanslı sürücülerinden. Yabancı müşterilerinin aracından indirilip taksiye zorla bindirildiğini anlatan Yavuz Saraç, “ Bizim her birimizin turizm şirketi var. Acentelerden yolcularımızı alıyoruz. Sistem üzerinden aldığımız yolculardan sistem üzerinden fatura kesiliyor. TÜRSAB’dan, belediyeden, ulaştırma bakanlığından belgeniz olması lazım. Eğitim almanız, sınavlara girmeniz lazım. Oysa taksicilikte bunların hiçbiri yok” dedi.

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise saldırı haberlerinin kasıtlı yayıldığı iddiasında.

    Günde 1.5 milyon yolcu taşıyan taksicilere göre Uber, vergi vermiyor ve emek hırsızlığı yapıyor. Uber sürücüleri ise fatura kestiklerini, yani vergi verdiklerini iddia ediyor.

    Özellikle İstanbul'daki taksicilerin hedefinde olan Uber, 2013 yılından beri sokaklarda. Taksiciler konu hakkında birçok kez eylem yaptı ve hatta Uber'i FETÖ'ye benzetti.

    AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Meclis'te taksicilerle yaptığı basın toplantısında "Uber, terör eylemlerinde ve yasa dışı faaliyetlerde kullanışlı ve kayıt dışı bir ulaşım platformu olarak iç güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Çünkü kontrol altında değildir" ifadelerini kullanmıştı.

    Yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayı olacağı kulislerde konuşulan Akif Hamzaçebi de Uber'i İstanbul'dan kovacağını ifade etmişti.

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    Etiketler:
    Uber, Bahtiyar Poslu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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