AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Döğücü: Kadına şiddeti gündeme getirenleri kınıyorum

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada "Son günlerde özellikle kadın problemlerini konuşurken sürekli şiddeti, ezilmiş kadınları gündeme getirenleri esefle kınıyorum. Bizim kültürümüzde kadına el kalkmaz. Bu bizde yaşanan bir şey değil" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Döğücü, şunları söyledi:

"Aslında biz son senelerde, 15-20 yıldır Kadınlar Günü'nü kutluyor olmakla beraber, kadim memleketimizin kadim kültüründe kadın her zaman baş tacı olmuştur. Bizim Hz. Hatice'lerimiz var. Eşine anında destek olan, inanan, iman eden muhteşem bir örneğimiz var. Bizim Hz. Fatma'larımız, Hz. Ayşe'lerimiz var. Son günlerde özellikle kadınların, kadın problemlerini konuşurken sürekli şiddeti gündeme getiren, sürekli ezilmiş kadınları gündeme getirenleri buradan esefle kınıyorum. Bizim kültürümüzde kadına el kalkmaz. Bu bizde yaşanan bir şey değil. Kadınla şiddeti bir arada kullanmayalım. Çocuklarımızın zihninde bir ön yargı oluşturmayalım. Kadınlarımızı olumlu yönleriyle tanımlayalım, olumlu yönleriyle tanımlayalım. Bu oyunlara gelmeyelim."

Döğücü, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınların tabi ki mağdur olmasını istemeyiz ama özellikle bizim iktidarımızda kadına şiddetin, kadın ve töre cinayetlerinin çoğaldığını iddia edenler, o gelişmiş dedikleri ülkelerin istatistiklerine de baksınlar. Amerika'da, Avrupa'da acaba yılda kaç tane kadın ölüyor? Kaç tane kadın şiddet görüyor? Lütfen bunlara da baksınlar. Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da bir problemidir. Biz kadınlar okuruz, kariyer yaparız, evlatlarımıza bakarız, eşlerimizin gözünün içine bakarız; çünkü bizler anneyiz veya anne adayıyız. Kadını anne olarak anmaktan çekinen bir zihniyetle karşı karşıyayız ve savaşıyoruz. Bu nasıl bir bakış açısıdır?"