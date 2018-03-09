'Erdoğan, Nurettin Yıldız'ın fişini çekiverdi'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kadınlara yönelik şiddetten cinselliğe kadar toplumda infiale sebep olan ifadelerin sahibi Nurettin Yıldız'ın fişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çekildiği görüşünü dile getirdi.

7 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini savunan, kadın ve erkeğin asansörde halvet olabileceğini iddia eden, baharat, et, kakao ketçap gibi gıdaların 'şehvet uyandırıcı şeyler olduğunu' iddia eden İlahiyatçı Nurettin Yıldız hakkında Erdoğan'ın açıklamalarının basına yansıması sonrası soruşturma açıldı.

Konuyu "Ve Tayyip Erdoğan Nurettin Yıldız gibilerin fişini çekiverdi!" başlıklı köşesinde değerlendiren Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Asansörde halvet…

Battaniyeye hallenme…

Ketçaptan şehvet…

Kadın dövmenin incelikleri…

Buluğ çağına ermemiş kızların evlenmesi…

Falan…

Ve Tayyip Erdoğan Nurettin Yıldız gibilerin fişini çekiverdiGüya İslam adına konuşan Nurettin Yıldız ve onun gibi tiplerle ilgili olarak günlerdir yazıp çiziyorum.

Dediklerim şunlardır:

© Fotoğraf: DHA İlahiyatçı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı

Bu adamlar İslam’ı küçük düşürüyor.

Bu adamlar İslam aleyhinde propaganda yapıyor gibiler.

Bu adamlar İslam’dan soğutma ve İslam’la alay ettirme memurları gibi.

Ben böyle dedikçe…

Bir güruh…

“Sen Nurettin Yıldız hoca efendimize nasıl böyle dersin” falan diye üzerime geldi.

Ve bingo!

Bütün bu tacizlerden resmen ve alenen kurtuldum!

Çünkü devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan…

Başından sonuna kadar her kelimesine yürekten katıldığım sözlerle…

Nurettin Yıldız ve Nurettin Yıldız gibileri…

Iskartaya çıkardı.

Yaşasın!

Artık hiç kimse bana…

“Sen Nurettin Yıldız hoca efendi hakkında nasıl böyle şeyler dersin” diyemeyecek.

Çok mesudum çok.