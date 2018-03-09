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    Interpol

    'Interpol, Türkiye'nin kırmızı bülten taleplerini askıya aldı' iddiası

    © REUTERS/ Edgar Su
    Türkiye
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    Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol), Türkiye tarafından çıkartılan 50'ye yakın kırmızı bülteni askıya aldığı iddia edildi. Bu kırmızı bültenler arasında Adil Öksüz, Mihraç Ural ve Salih Müslim de olduğu belirtliyor.

    AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir
    © AFP 2018/ Thomas SAMSON
    AGİT: Interpol, Türkiye’nin gazetecileri tutuklama başvurularını dikkatle incelemeli
    Sabah gazetesinden Erkam Çoban'ın haberine göre Türkiye, yurt dışında olduğunu değerlendirdiği bazı kişiler için adli makamlarca acil yakalama talebinde bulundu. Eş zamanlı olarak FETÖ firarisi Adil Öksüz, eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim, THKP-C Acilciler üyesi Mihraç Ural gibi isimlerin bulunduğu 50'ye yakın kişi ile ilgili kırmızı bülten çalışmaları başlattı.  Hazırlanan dosyalar Interpol'e gönderildi. Interpol'ün de talepler doğrultusunda dosyaları 'siyasi' bularak beklemeye aldığı belirtildi.

    Kırmızı bülten talepleri onaylansaydı Interpol, kendisine üye 170 ülkeye bunu yayımlayacak ve Türkiye'nin istediği birçok kişi hakkında yakalama kararı verilecekti.

    Türkiye, Türkiye kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı hakkında kırmızı bülten çıkartmıştı ve Akhanlı İspanya'da gözaltına alınmıştı. Ancak Akhanlı hakkındaki kırmızı bülten daha sonra Interpol tarafından silinmişti.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS/ Wolfgang Rattay
    Merkel'den Akhanlı tepkisi: Türkiye, Interpol'ü kullanamaz
    Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda Türkiye'nin Interpol kırmızı bültenlerini 'suistimal ettiği' mesajı verilmişti.

    KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?

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    Interpol'ün, üye devletleri suç, suçlu ve tehditler karşısında bilgilendirdiği ve gerektiği zaman yakalama emri talebi ilettiği sekiz ayrı bülten tipi bulunuyor. Yedisi renklerle ifade edilen bültenlerden en bilineni kırmızı bülten. Kırmızı bülten bir yargı organı veya bir uluslararası mahkeme tarafından iadesi için aranan şahısların yerlerinin belirlenip yakalanmaları için çıkarılıyor. Interpol'ün kırmızı bülten sayısı son yıllarda hızla artmakta. 2014 yılında 10.718 olan kırmızı bülten sayısı 2016'da 12.000'i geçti. 

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    Etiketler:
    Interpol, Salih Müslim, Adil Öksüz, Mihraç Ural, Türkiye
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