İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı

Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor.
Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı.
Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ve Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup özel halk otobüsü işletmecisi, İBB'den aldıkları paranın maliyetlerini karşılamadığını belirterek bugün kontak kapatacaklarını açıklamış ve İstanbul halkından özür dilemişti.
İETT de kontak kapama eylemiyle ilgili İstanbulluların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıklamıştı. Eylemin, "Direniş yaparak taşımacılığı aksatmak, otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini sarsacak eylemlerde bulunmak" hükmü kapsamında değerlendirileceği belirtilmişti.
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