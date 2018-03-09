Dursun Çiçek: Perinçek, CHP'den aday olmak istedi

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Dursun Çiçek, CHP ile Vatan Partisi arasında itifak olup olmayacağı yönündeki soruya, "Aslında Kasım 2015 seçimlerinde böyle bir buluşma gerçekleşmişti. İki başkan Beşiktaş'ta buluşmuştu. O dönemde özellikle gençlik birliği mensubu gençlerin parlamentoya taşınması konusunda CHP vatan Partisi'ne yardım edecekti. Ama bu yürümedi" yanıtını verdi.

Listelerde görüş birliği sağlanamadığını söyleyen Çiçek, şöyle devam etti: "Listede genç olmayanlar vardı. Doğu Perinçek de vardı. Adaylığında ısrar ettiler ama görüş birliği sağlanamadı. Kasım 2015 seçimlerinde Doğu Perinçek CHP listelerinden aday olmak istedi, kabul etmedik. O dönemin İstanbul il başkanları yakından takip etmişlerdir, teyit ederler" dedi.

'GÜL VE ERDOĞAN'IN RAKİP OLMALARINI ÇOK İSTİYORUM'

Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ı rakip olarak görmek istediğini belirten Çiçek, "İki siyasetçinin rakip olup bu konuları kamuoyunda tartışmalarını çok istiyorum. Buradan doğru çıkacaktır. Burada isim kullanma amacım Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül ile rakip olup bu karanlık dönemdeki gerçekleri kamuoyuyla paylaşmalarını istiyorum. Abdullah Gül'ün risk olan alanlara girmeyeceğini biliyorum" diye konuştu.

Gönlündeki adayı açıklarken kızını örnek gösteren Çiçek, şunları söyledi:

"Sağ-soldan ziyade muhalefet seçmeninin rızasıyla oy alacak bir aday çok önemli. Genç, dinamik bir isim de olabilir. İrem Çiçek gibi, başkaları gibi birileri çıksın. Bunun peşine düşelim. Sürprizler çıkması bizi mutlu edecektir. Kızım olarak değil de İrem Çiçek gibi gençleri görmek istiyoruz. Ben daha çok demokratik bir süreç ile bu ismin belli olması gerekir diyorum."