HÜDAPAR: 2019 için gelecek tekliflere açığız

Öztürk'ün "Sessizce bekleyen Kürt oyları" başlığıyla (9 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:
HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile yaptığım görüşmede, partinin önümüzdeki seçime sıkı hazırlandığını anladım. 2019'da 81 ilde, hem belediye, hem de parlamento seçimlerine katılmak üzere hazırlık yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı için aday göstermeyi de düşünüyorlar.
Bugüne kadar HÜDAPAR’a herhangi bir ittifak teklifi gelmemiş ve herhangi bir partiye teklif götürülmemiş. Zekeriya Bey, her partiden gelecek teklife açık olduklarını söylüyor.
HÜDAPAR da, Türkiye partisi olma yönündeki çalışmalarını hızlandırdığı ve kamuoyundaki algısını değiştirdiği takdirde, siyasette bir boşluğu doldurabileceğini hesaba katmalı.
Sonuç itibariyle, Kürt seçmenlerin sessizce beklediğini söylemeliyim. Saadet tartışması soğuduğunda, Kürt oylarının nereye akacağı konusu yoğun olarak tartışılacaktır. Şimdiden ilk yazıyı yazmış olayım.
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