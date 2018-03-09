Kılıçdaroğlu: Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yok

Daha sonra bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Bugün İstanbul'da çok önemli bir dava var. Cumhuriyet gazetesi davası. Haksız olarak Ahmet Şık, 434 gündür, Akın Atalay 495 gündür, Murat Sabuncu 495 gündür tutuklu. Tamamen yapay bir davayla, suni bir iddianameyle bu arkadaşlar bir yıldan fazladır hapisteler. Umarız bugünkü duruşmada bu arkadaşlar serbest bırakılır ve görevlerinin başlarına dönerler.© AFP 2018/ Bülent Kılıç
Genel Başkanımız @kilicdarogluk partimizin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nın açış konuşmasını gerçekleştiriyor https://t.co/WoJbvuDblV— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) 9 Mart 2018
'GAZETECİLER, MİLLETVEKİLLERİ HAKSIZ YERE HAPİSTE'
'BARIŞ İSTEDİ DİYE AKADEMİSYENLERİN KOVULDUĞU BİR ÜLKE'
'ALDATILDIK İTİRAFLARI İLE KARŞI KARŞIYA GELDİĞİMİZ…'
- Gayri meşru bir referandumla anayasa değiştirildi. Demokratik hukuk devletinin işlevsiz hale getirilmek istendiği görülüyor. Önce parti devletine şimdi de haneden devletine dönüşen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Hanedanı ile birlikte bir tek adam rejimi. Kuvvetler ayrılığı ilkesi yok edilmiş tek adam rejiminin tutsağı haline getirilen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Özgür iradesi ile dış politikasını belirleyen bir Türkiye değil, egemen güçlere göre politikasını belirleyen bir Türkiye'den bahsediyorum. Toplumu ayrıştırarak, bölerek, kendi güvencesi altına almak istediği bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. En kritik kararlarda, devleti yönetenlerin aldatıldık itirafları ile karşı karşıya geldiğimiz bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız.© AA/ Kayhan Özer
'TEFECİLERE PEŞKEŞ ÇEKİLEN BİR TÜRKİYE'
- İki yakası bir araya gelmeyen Türkiye ekonomisini tefecilere peşkeş çeken bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Toplanan vergilerin hesabının verilmediği, sorulduğunda da suçlu konuma düşürülen bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu rejimin adı hanedan, tek adam rejimi. Düzenin adı da haramiler düzeni. Haramilerin saltanatını yıkmadıkça yatağımızda rahat uyuyamayacağız. Bizim boynumuzun borcudur haramilerin saltanatını yıkmak. Çünkü bir Kuvayı Milliyeciyiz.
'BU DAVAYA İNANMAMIZ GEREKİYOR'
- Bizim temel ilkemiz, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu saflara elbette ki ister muhafazalar, ister ülkücü, ister milliyetçi, ister mukaddesatçı, ister Atatürkçü kim olursa olsun hep beraber bu mücadeleye getireceğiz. Bu mücadele bizim ortak mücadelemizdir. Bu davaya önce inanmamız gerekiyor.
'KADIN ERKEK KOTASINI YASALAŞTIRACAĞIZ'
'SEN HİÇBİR ŞEY OLAMAZSIN'
- Davaya inanan insanların özelliği ben yarın ne olacağım kaygısı taşımayanlardır. Milletvekilliği garanti mi diye söyleyenlerin dava insanı olmaya hakları da hukukları da yoktur. Dava insanı olanların mevkisi yoktur, makamı yoktur, yeri yoktur. Sen hiçbir şey olamazsın, senin bu partide yerin de yoktur kardeşim. Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yoktur.© AA/ Evrim Aydın
'DELEGE AVCILIĞI İLE SİYASET YAPANLARIN BU ÜLKEYE FAYDASI YOKTUR'
- 2010 yılında genel başkan olduktan sonra önümdeki en önemli görev parti için reformdu. Yepyeni bir siyaset anlayışını bu partiye yerleştirmeye çalıştım. Tüzüğe en az yüzde 85 ön seçim şartını ben koydurdum. 2 kez üst üste kontenjan adayı olanların, üçüncü kez aday olamayacaklarına ilişkin tüzüğe ben koydum. Daha önce ön seçim mi vardı? 55 seçim çevresinde ön seçim yaptık. Çıkıp bana "Kılıçdaroğlu tüzük değişikliği getiriyor, tüzük değişikliğini kaldıracaklar." Niye yapalım? Delege avcılığıyla siyaset yapanların bu ülkeye faydası yoktur. Ön seçim maddesi aynen duruyor. Hatta aday saptama yöntemleri belirlenirken bir düzenleme daha yaptık, il örgütlerinin görüşlerinin de alınacağını tüzüğe yazdık. Bir Parti Meclisi'ne girerken il başkanlarının önerisini de oraya götereceğiz. Bana en yakın olanlar şunu aday göster bunu aday göster, en uzak olanlar şu olmasın, bu olmasın diyenler… Adayı en iyi belirleyecek olan örgütün kendisi. Meraklısı olsaydım, 2012'de ön seçim şartını getirmez, 55 ilde ön seçim yaptırmazdım.Özge Elif Kızıl
'ÖRGÜTE GÜVENMEYECEKSİNİZ DE KİME GÜVENECEKSİNİZ?
- Örgüt partiyi yıllardır iktidar olmamasına karşın ayakta tutuyor. Örgüte güvenmeyeceksiniz de kime güveneceksiniz. 55 yerde ön seçim yaptık, ben de örgüt de rahat etti. Ön seçimi aşıp gelenler oldu. Milletvekili arkadaşlarım parlamentoda ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Hiçbir partinin göstermediği çabayı bizim milletvekillerimiz gösteriyorlar. 81 ile gidiyorlar.© AA/ Murat Kula
'KÜRT SORUNUNU ÇÖZECEK PARTİ CHP'DİR'
'BEN YOKSAM PARTİ DE YOK DİYNELER ÇIKSIN GİTSİN'
- "Ben yoksam parti de yok" diyen arkadaşlar, kapı burada çıkıp gidebilirler. Parti kimsenin babasının malı değildir. Parti hepimizindir. Türk milletindir, Kuvayı Milliyecilerindir. Avukat bürolarında kurulan parti değildir, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. 1980 sonrası lümpenleşen bir yapı vardı. O yapıyı yok edinceye kadar mücadele edeceğim. Her partili bir dava insanı olacak. "Ben ne olacağım?" diye yolan çıkanlar partiye ihanet ediyorlar. Sandık koymayanı tutmayacağım. Bürolarda oturup delege yazmanın da mantığı yoktur. Her zaman parti içim yarışmayı tercih ettim.
'DELEGENİN ÇİFT KİŞİLİKLİ OLMAMASI LAZIM'
- Divanın önünde imza atma şartını uzaydan gelen adamlar mı kaldırdı, ben kaldırdım. Divan önünde imza ayıbından bu partiyi kurtardım. Delege istediği gibi imza atar. Delegenin çift kişilikli olmaması lazım. Hem ona hem buna imza, olmaz, ahlaki değildir. İmza atan herkes kapıma geldiğinde hiçbir zaman sorgulamadım. Diğerlerini, genel başkan yardımcılarını, il başkanlarını nasıl karşılayıp uğurladıysam onları da öyle karşıladım, uğurladım. Herkes demokratik olarak yarışabilir. Eski alışkanlıkların nüksetmesini kabul etmiyorum. Delege üzerinde baskıyı kabul etmiyorum. Bunu yaptığımız zaman ses vermiş oluruz. Bunu yaptığımız zaman bu partide demokrasi var, bunu söylemiş oluruz.© AA/ Evrim Aydın
'KİMSENİN ÇARŞAF LİSTEYİ KALDIRDIĞI YOK'
- Blok liste verin demedim, çarşaf liste olsun dedim. Delegeye güvendim. Delege Türkiye'yi yönetecek. Türkiye'yi seslendirecek. Onurlu bir duruş sergileyecek elbette genel başkan seçecektir. Genel başkan çözüm üreten, elinden gelen her türlü çabayı gösteren kişidir. Genel Başkan olmak kolay değil ki, aile hayatımız bitti. Günün 24 saati çalıştım. Türkiye'de şu anda CHP Genel Başkanı'nın gösterdiği çabanın onda birini diğer genel başkanlar göstermemiştir. Kimsenin çarşaf listeyi kaldırdığı yok.
'PARTİ ÜYESİ, PARTİ MİLİTANIDIR'
- Geldiğim günden bu yana üye reformunu yapmak benim içinde bir ukdeydi. Ben şunu istiyorum; parti üyesi parti militanıdır, nokta. Parti üyeliği dişe diş mücadele göstermelidir. Üyeleri atacakmışız partiden, niye atalım? İnternet üyeliğini 3 yıllık çaba sonunda getirebildim. "Efendim, partiye üye olurlar", olsun. Örgütün görüşünü alıyoruz. Teknolojik altyapı, hiçbir partide olmayan teknolojik altyapıyı yaptık. Üye var adresi, telefonu belli değil. Üye sistemini düzeletecekseniz, telefon açtığımda karşımda üye olmalı. Ben o üyenin, yeni yılında, bayramında bayramını kutlayabilmeliyim. O yüzden üyelikte reform yapacağız. Sandıklarda çalışan, emek veren üyelerin liyakat esasına göre ödüllendirilmesini getiren bir düzenleme yapacağız.
'VEKİLLER İZİN ALMADAN TELEVİZYONA ÇIKARSA PARTİDE YERİ YOK'
- Ben milletvekili seçildim, istediğim kanala çıkarım, istediğim gibi konuşurum, izin almadan çıkıyorsa, bu partide yeri yoktur. Eski hastalıkları hala bir şekilde gündeme getirenleri de uzaklaştıracağım. Disiplinli bir örgüt, özgüveni yüksek olan bir örgüt… Söylediği sözün ne anlama geldiğini bilen örgüt ve parti militanı üyeler istiyorum.
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