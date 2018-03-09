Kılıçdaroğlu: Bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide yeri yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tüzük kurultayında yaptığı konuşmada "Milletvekilliği garanti mi diye söyleyenlerin dava insanı olmaya hakları da hukukları da yoktur" ifadesini kullanırken bireysel çıkarlar peşinde koştuğunu ifade ettiği kişiler için parti kapısının önünü gösterdi.

CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurultayı, çoğunluk sağlandığını belirterek başlattı. Kılıçdaroğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlığı için verilen bir önergeyi okudu. Divan Başkanlığı için önerilen Parti Meclisi (PM) üyesi Hakkı Süha Okay, oy birliği ile seçildi. Tüzük kurultayı 2 gün sürecek.

Daha sonra bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

© AFP 2018/ Bülent Kılıç Cumhuriyet gazetesi davasında yine tahliye çıkmadı

Genel Başkanımız @kilicdarogluk partimizin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nın açış konuşmasını gerçekleştiriyor https://t.co/WoJbvuDblV — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) 9 Mart 2018

'GAZETECİLER, MİLLETVEKİLLERİ HAKSIZ YERE HAPİSTE'

'BARIŞ İSTEDİ DİYE AKADEMİSYENLERİN KOVULDUĞU BİR ÜLKE'

'ALDATILDIK İTİRAFLARI İLE KARŞI KARŞIYA GELDİĞİMİZ…'

© AA/ Kayhan Özer Erdoğan: Obama döneminden bu yana defalarca aldatıldık

'TEFECİLERE PEŞKEŞ ÇEKİLEN BİR TÜRKİYE'

İki yakası bir araya gelmeyen Türkiye ekonomisini tefecilere peşkeş çeken bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Toplanan vergilerin hesabının verilmediği, sorulduğunda da suçlu konuma düşürülen bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu rejimin adı hanedan, tek adam rejimi. Düzenin adı da haramiler düzeni. Haramilerin saltanatını yıkmadıkça yatağımızda rahat uyuyamayacağız. Bizim boynumuzun borcudur haramilerin saltanatını yıkmak. Çünkü bir Kuvayı Milliyeciyiz.

'BU DAVAYA İNANMAMIZ GEREKİYOR'

Bizim temel ilkemiz, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu saflara elbette ki ister muhafazalar, ister ülkücü, ister milliyetçi, ister mukaddesatçı, ister Atatürkçü kim olursa olsun hep beraber bu mücadeleye getireceğiz. Bu mücadele bizim ortak mücadelemizdir. Bu davaya önce inanmamız gerekiyor.

'KADIN ERKEK KOTASINI YASALAŞTIRACAĞIZ'

'SEN HİÇBİR ŞEY OLAMAZSIN'

'DELEGE AVCILIĞI İLE SİYASET YAPANLARIN BU ÜLKEYE FAYDASI YOKTUR'

Özge Elif Kızıl CHP'li İnce: Genel başkanlar ancak teneşirle gidiyor

'ÖRGÜTE GÜVENMEYECEKSİNİZ DE KİME GÜVENECEKSİNİZ?

'KÜRT SORUNUNU ÇÖZECEK PARTİ CHP'DİR'

'BEN YOKSAM PARTİ DE YOK DİYNELER ÇIKSIN GİTSİN'

"Ben yoksam parti de yok" diyen arkadaşlar, kapı burada çıkıp gidebilirler. Parti kimsenin babasının malı değildir. Parti hepimizindir. Türk milletindir, Kuvayı Milliyecilerindir. Avukat bürolarında kurulan parti değildir, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. 1980 sonrası lümpenleşen bir yapı vardı. O yapıyı yok edinceye kadar mücadele edeceğim. Her partili bir dava insanı olacak. "Ben ne olacağım?" diye yolan çıkanlar partiye ihanet ediyorlar. Sandık koymayanı tutmayacağım. Bürolarda oturup delege yazmanın da mantığı yoktur. Her zaman parti içim yarışmayı tercih ettim.

'DELEGENİN ÇİFT KİŞİLİKLİ OLMAMASI LAZIM'

© AA/ Evrim Aydın Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

'KİMSENİN ÇARŞAF LİSTEYİ KALDIRDIĞI YOK'

Blok liste verin demedim, çarşaf liste olsun dedim. Delegeye güvendim. Delege Türkiye'yi yönetecek. Türkiye'yi seslendirecek. Onurlu bir duruş sergileyecek elbette genel başkan seçecektir. Genel başkan çözüm üreten, elinden gelen her türlü çabayı gösteren kişidir. Genel Başkan olmak kolay değil ki, aile hayatımız bitti. Günün 24 saati çalıştım. Türkiye'de şu anda CHP Genel Başkanı'nın gösterdiği çabanın onda birini diğer genel başkanlar göstermemiştir. Kimsenin çarşaf listeyi kaldırdığı yok.

'PARTİ ÜYESİ, PARTİ MİLİTANIDIR'

Geldiğim günden bu yana üye reformunu yapmak benim içinde bir ukdeydi. Ben şunu istiyorum; parti üyesi parti militanıdır, nokta. Parti üyeliği dişe diş mücadele göstermelidir. Üyeleri atacakmışız partiden, niye atalım? İnternet üyeliğini 3 yıllık çaba sonunda getirebildim. "Efendim, partiye üye olurlar", olsun. Örgütün görüşünü alıyoruz. Teknolojik altyapı, hiçbir partide olmayan teknolojik altyapıyı yaptık. Üye var adresi, telefonu belli değil. Üye sistemini düzeletecekseniz, telefon açtığımda karşımda üye olmalı. Ben o üyenin, yeni yılında, bayramında bayramını kutlayabilmeliyim. O yüzden üyelikte reform yapacağız. Sandıklarda çalışan, emek veren üyelerin liyakat esasına göre ödüllendirilmesini getiren bir düzenleme yapacağız.

'VEKİLLER İZİN ALMADAN TELEVİZYONA ÇIKARSA PARTİDE YERİ YOK'