Ankara'da tüm otoparklar 1 TL

Sabah gazetesinin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatıyla başkentteki belediyeye ait otoparkların hepsi 24 saat boyunca 1 TL olacak.
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Otoparkların ilk bir saati ise ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacak önerinin onaylanması durumunda Mogan ve Göksu gibi mesire alanları da bu tarifeden hizmet verecek.
Değerli belediye meclisimizin kararıyla Ankara’daki tüm belediyemiz, ASKİ, EGO ve belediye şirketleri ile bunların iştiraklerine ait çalıştırılan veya kiraya verilen otoparklarında ilk 1 saat ücretsiz, sonrasındaki 24 saat 1 tl olabilecek. pic.twitter.com/hOOkxcnM0b— Doç. Dr. Mustafa Tuna (@mustafatuna0606) March 9, 2018
'AMAÇ TRAFİK AKIŞINI KOLAYLAŞTIRMAK'
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