Ankara'da tüm otoparklar 1 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm otoparklarda 24 saatlik araç parkının ücreti 1 TL, bir saatlik park ise ücretsiz oluyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatıyla başkentteki belediyeye ait otoparkların hepsi 24 saat boyunca 1 TL olacak.

Otoparkların ilk bir saati ise ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacak önerinin onaylanması durumunda Mogan ve Göksu gibi mesire alanları da bu tarifeden hizmet verecek.

Değerli belediye meclisimizin kararıyla Ankara’daki tüm belediyemiz, ASKİ, EGO ve belediye şirketleri ile bunların iştiraklerine ait çalıştırılan veya kiraya verilen otoparklarında ilk 1 saat ücretsiz, sonrasındaki 24 saat 1 tl olabilecek. pic.twitter.com/hOOkxcnM0b — Doç. Dr. Mustafa Tuna (@mustafatuna0606) March 9, 2018

'AMAÇ TRAFİK AKIŞINI KOLAYLAŞTIRMAK'

​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar 1 saate kadar ücretsiz olacak. 1 saatten sonrada 24 saat boyunca 1 TL olacak. Biz vatandaşlarımızın otopark alışkanlığını sağlamak istiyoruz. Bu şekilde yollardaki araç trafiğinin olmayacağı düşünüyoruz. Otoparklardan gelir elde etmekten ziyade trafik akışına kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir girişimimiz var. Bu uygulama açık otoparklar, kapalı otoparklar gibi bütün otoparkları kapsıyor. Özel şahıslara ait otoparklar bu uygulamanın dışında olacak. Biz kararı imzaladık. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimiz de uygun görürse gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.