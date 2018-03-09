Diyarbakır'da balon imalathanesinde patlama: 3 yaralı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde balon imalatı yapan bir işyerinde helyum gazından kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.
#Diyarbakır'da meydana gelen patlama balon satan bir kişinin dükkanında helyum gazı patlaması sonucu olduğu söyleniyor. pic.twitter.com/FX6L8smFDW— OrdanBiri.! (@DogrununAdresi) March 9, 2018
3 kişinin yaralandığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Patlamanın etkisiyle iş yeri kullanılamaz hale geldi, çevredeki ev ve iş yerlerinde de hasar oluştu.
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