Kalın, Erdoğan'ın 'İslam'da güncelleme' sözlerine açıklık getirdi: Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız" sözlerine açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında son dönemde kamuoyunda tepkilere neden olan fetvaları veren 'hocalar'a tepki göstererek, "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine Twitter'dan açıklık getiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

“EZMÂNIN TAGAYYÜRÜ İLE AHKÂMIN TAGAYYÜRÜ İNKÂR OLUNAMAZ.”



Bu Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kur’an ve Sünnet’in ortaya koyduğu hükümler ise sabittir.



Kastedilen budur.



Cumamız mübarek olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 9, 2018

​Bu Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kur'an ve Sünnet'in ortaya koyduğu hükümler ise sabittir.

Kastedilen budur. Cumamız mübarek olsun."