Kalın, Erdoğan'ın 'İslam'da güncelleme' sözlerine açıklık getirdi: Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz

Erdoğan'ın sözlerine Twitter'dan açıklık getiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:
“EZMÂNIN TAGAYYÜRÜ İLE AHKÂMIN TAGAYYÜRÜ İNKÂR OLUNAMAZ.”— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 9, 2018
Bu Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kur’an ve Sünnet’in ortaya koyduğu hükümler ise sabittir.
Kastedilen budur.
Cumamız mübarek olsun.
Bu Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kur'an ve Sünnet'in ortaya koyduğu hükümler ise sabittir.
Kastedilen budur. Cumamız mübarek olsun."
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