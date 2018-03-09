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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

    Albayrak: Erkek mühendis ya da kadın mühendis diye bir kavram yoktur

    © AA/
    Türkiye
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, cinsiyet eşitsizliğinin önce zihinde başladığını ifade ederken "Doktor doktordur, mühendis mühendis ve teknisyen teknisyendir. Erkek mühendis ya da kadın mühendis diye bir kavram yoktur" yorumunu yaptı.

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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, Shell Türkiye ve İŞKUR iş birliğiyle Türkiye'de kadın istihdamını artırmaya yönelik '5 yılda 5 bin kadına istihdam' projesinin tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

    'ENERJİ SEKTÖRÜNDE CİNSİYETÇİLİK ÇOK FAZLA'

    Mesleklere karşı cinsiyetçi bir yaklaşım gerçekleştirildiğini ve bazı mesleklerin kadın-erkek mesleği olarak ayrıştırıldığını anlatan Albayrak, "Bu çok yanlış bir algı ve tutum. Bu çarpık anlayış, mesleklerin fiziki şartlarının da bu doğrultuda oluşmasına yol açtı. Bu durumun en çok rastlandığı sektörlerinde başında enerji geliyor" diye konuştu.

    'KADINLARIN ENERJİSİNDEN DAHA FAZLA GÜÇ ALMAK'

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    AK Parti iktidarları döneminde kadınların iş gücüne katılma oranının yüzde 20'lerden yüzde 34'lere ulaştığını söyleyen Albayrak, "Bu konuda hedef yüzde 40'ların üzeri. 2023 Türkiye'sinde bu çerçevede önemli adımlar atılacak. Büyük ve güçlü Türkiye olma noktasında nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın enerjisinden daha fazla güç almak büyük önem arz ediyor. Ön yargıların kırılması için toplumun bütün kesimlerine önemli görevler düşüyor. Kadınların emeği ve katkısı olmadan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Kadınların iş gücü piyasasına dahil olmadığı bir ülkede dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeden bahsetmemiz mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

    'CİNSİYETÇİ TUTUMLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

    Albayrak, cinsiyet eşitliğinin öncelikle zihinde başladığını kadın mühendis, kadın doktor gibi tabirlerin sorgulanmamış klişelerden ibaret olduğunu dile getirerek, "Doktor doktordur, mühendis mühendis ve teknisyen teknisyendir. Erkek mühendis ya da kadın mühendis diye bir kavram yoktur. Şirketler bu konudaki cinsiyetçi tutumlarını çok ciddi anlamda gözden geçirmelidir" diye konuştu.

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    Büyük hedeflere ulaşmak için kadınların gücüne ihtiyaç olduğuna işaret eden Albayrak, şunları söyledi:

    "Enerjide gerek finansal gerekse altyapı yönünden yeni bir döneme girilirken, iş gücü dağılımında da yeni bir vizyonu ortaya koyacak anlayışa sahip olmak zorundayız. Bu proje ve adımlar diğer sektörler için de inşallah büyük ve önemli bir örnek teşkil edecektir. Sadece hizmet değil, enerjinin her alanında kadın istihdamının artırılması için bütün paydaşlarımızın katkılarına açığız. Kadınlarımızın gücüne ve potansiyeline sonuna kadar güveniyoruz. Kadınlar Türkiye'nin değişim ve dönüşümünde rol oynayacak ve Türkiye hedeflerine emin ve güçlü adımlarla ilerleyecektir."

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    Etiketler:
    Cinsiyetçilik, Kadın erkek eşitsizliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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