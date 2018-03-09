Albayrak: Erkek mühendis ya da kadın mühendis diye bir kavram yoktur

'ENERJİ SEKTÖRÜNDE CİNSİYETÇİLİK ÇOK FAZLA'
Mesleklere karşı cinsiyetçi bir yaklaşım gerçekleştirildiğini ve bazı mesleklerin kadın-erkek mesleği olarak ayrıştırıldığını anlatan Albayrak, "Bu çok yanlış bir algı ve tutum. Bu çarpık anlayış, mesleklerin fiziki şartlarının da bu doğrultuda oluşmasına yol açtı. Bu durumun en çok rastlandığı sektörlerinde başında enerji geliyor" diye konuştu.
'KADINLARIN ENERJİSİNDEN DAHA FAZLA GÜÇ ALMAK'
'CİNSİYETÇİ TUTUMLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'
Albayrak, cinsiyet eşitliğinin öncelikle zihinde başladığını kadın mühendis, kadın doktor gibi tabirlerin sorgulanmamış klişelerden ibaret olduğunu dile getirerek, "Doktor doktordur, mühendis mühendis ve teknisyen teknisyendir. Erkek mühendis ya da kadın mühendis diye bir kavram yoktur. Şirketler bu konudaki cinsiyetçi tutumlarını çok ciddi anlamda gözden geçirmelidir" diye konuştu.
Büyük hedeflere ulaşmak için kadınların gücüne ihtiyaç olduğuna işaret eden Albayrak, şunları söyledi:
"Enerjide gerek finansal gerekse altyapı yönünden yeni bir döneme girilirken, iş gücü dağılımında da yeni bir vizyonu ortaya koyacak anlayışa sahip olmak zorundayız. Bu proje ve adımlar diğer sektörler için de inşallah büyük ve önemli bir örnek teşkil edecektir. Sadece hizmet değil, enerjinin her alanında kadın istihdamının artırılması için bütün paydaşlarımızın katkılarına açığız. Kadınlarımızın gücüne ve potansiyeline sonuna kadar güveniyoruz. Kadınlar Türkiye'nin değişim ve dönüşümünde rol oynayacak ve Türkiye hedeflerine emin ve güçlü adımlarla ilerleyecektir."
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