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    Doğu Perinçek

    Perinçek: CHP ile ittifakın neden olmadığını söyleyeyim...

    © AA/ Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 Kasım 2015'teki seçim öncesinde CHP ile yaptıkları ittifak görüşmelerinin, "Birinci maddeye PKK ile mücadeleyi koyalım" önerilerinin kabul görmemesi üzerine başarılı olmadığını söyledi.

    Perinçek, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin olağanüstü bir döneme girdiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin bir vatan savaşı verdiğini söyleyen Perinçek, "Önümüzde olanlar, arkada olanlar olmayacak. Türkiye büyük kararlar verecek, büyük çözümler önünde duruyor" dedi.

    CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek
    © AA/ Okan Özer
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    Türkiye'nin gerçek gündeminin konuşulan ittifaklar olmadığını belirten Perinçek, gerçek gündemin teröre karşı mücadele ve vatan bütünlüğü olduğunu dile getirdi.

    CHP ile 1 Kasım 2015'teki seçim öncesinde yürüttükleri ittifak görüşmelerine değinen Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

    "CHP ile ittifakın neden olmadığını söyleyeyim. Biz birinci mesele olarak CHP'ye PKK ile mücadeleyi önerdik. 1 Kasım seçiminden önce dedik ki 'Birinci maddeye PKK ile mücadeleyi koyalım.' Terörü bitirmek Türkiye'nin temel meselesidir. Bize verdikleri cevap yazılı ve altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Bize şunu söylediler, 'Fay hatlarını çatlatırız.' Yani 'PKK'nın üzerine yürümek Türkiye'yi böler' dediler. Asıl PKK'nın üzerine yürümek Türkiye'yi birleştiriyor. Onun yüzünden CHP Türkiye'nin geleceğinde yoktur."

    'CHP'NİN AKLI FİKRİ HDP'DE'

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    CHP'nin bugün de HDP ile kol kola girmekten vazgeçmediğini ileri süren Perinçek, "CHP'nin aklı fikri HDP'de, PKK'da. PKK'yı getirip hükümet yapacak" dedi.

    Seçim ittifakının hükümet olmak için yapıldığına dikkati çeken Perinçek, CHP'nin PKK-HDP ile ittifak yapmasının, PKK ile Fethullah Gülen'i Amerika'dan getirip Türkiye'yi ortaklaşa yönetmeleri anlamına geldiğini söyledi.

    Perinçek, bu projenin yürümesinin ve iktidara gelmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bu proje, AKP'yi besleyen projedir. AKP'nin karşısına PKK ile çıktığınız sürece ey CHP, sürekli AKP'yi iktidar yaparsınız" diye konuştu.

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    Etiketler:
    ittifak, PKK, HDP, CHP, Vatan Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek, Türkiye, Antalya
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