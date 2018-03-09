CHP'li Özel: Randevu talebimizi geri çeviren MHP, seçim günveliği raporumuzu talep etti

"Az önce MHP grubu, grubumuzdan dün Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna ilettiğimiz seçim güvenliğine ilişkin raporumuzu talep etmiştir. Dün randevu talebimizi reddeden MHP'nin kendi tutumlarıyla bağdaşmayan, kendi açıklamalarını yalanlayan, kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle kamuoyuyla paylaşıyoruz. MHP'nin bir görevli aracılığıyla değil yetkili bir ismi tarafından, partiler arası iletişim nezaketine uygun bir şekilde raporun talep edilmesi durumunda taleplerinin değerlendirileceğini kamuoyuna iletiyoruz."
Bu da oldu!!!— Özgür Özel (@eczozgurozel) 9 Mart 2018
MHP Grubu, kendilerinin randevu verip dinleme nezaketi dahi göstermediği seçim güvenliği raporumuzu talep etti.
MHP'nin kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle karşıladık.
Büyük ağabeyleri randevuyu kabul edince mahcup oldukları anlaşılıyor.
Özel, sosyal medya hesabı Twitter'dan da "Büyük ağabeyleri randevuyu kabul edince mahcup oldukları anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu.
CHP'nin raporu HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi'nin de dahil olduğu 8 parti ile görüşülerek hazırlanmıştı.
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