CHP'li Özel: Randevu talebimizi geri çeviren MHP, seçim günveliği raporumuzu talep etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, dün seçim güvenliğine ilişkin hazırladıkları raporu iletmek için randevu istedikleri MHP Grubunun kendilerine olumsuz yanıt verdiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Az önce MHP grubu, grubumuzdan dün Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna ilettiğimiz seçim güvenliğine ilişkin raporumuzu talep etmiştir. Dün randevu talebimizi reddeden MHP'nin kendi tutumlarıyla bağdaşmayan, kendi açıklamalarını yalanlayan, kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle kamuoyuyla paylaşıyoruz. MHP'nin bir görevli aracılığıyla değil yetkili bir ismi tarafından, partiler arası iletişim nezaketine uygun bir şekilde raporun talep edilmesi durumunda taleplerinin değerlendirileceğini kamuoyuna iletiyoruz."

Bu da oldu!!!



MHP Grubu, kendilerinin randevu verip dinleme nezaketi dahi göstermediği seçim güvenliği raporumuzu talep etti.

MHP'nin kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle karşıladık.

Büyük ağabeyleri randevuyu kabul edince mahcup oldukları anlaşılıyor. — Özgür Özel (@eczozgurozel) 9 Mart 2018

Özel, sosyal medya hesabı Twitter'dan da "Büyük ağabeyleri randevuyu kabul edince mahcup oldukları anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

MHP, CHP'nin seçim güvenliğini görüşmek için istediği randevu talebini reddetmiş ve gerekçe olarak 'Cumhur İttifakı'na uygun davranmayı' göstermişti. Özel de AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte yaptığı ortak açıklamada "AK Parti ile yapacağımız görüşmeyi yeterli görmüş. Seçmenlerine saygımızdan dolayı kendilerini siyasi parti olarak görmeye devam edeceğiz" demişti.

CHP'nin raporu HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi'nin de dahil olduğu 8 parti ile görüşülerek hazırlanmıştı.