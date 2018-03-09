Taksicilerden 'Uber şoförü dövüldü' iddialarına yanıt

İstanbul'da bir grup taksicinin, mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'i çağırarak şoförü darp ettiği idddialarına yanıt veren İstanbul Taksiciler Odası Başkan Vekili Veli Yurt, "Bizim arkadaşlarımız buna tenezzül etmez" dedi.

İstanbul Taksiciler Odası, bir Uber sürücüsünün taksiciler tarafından dövüldüğüne dair haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü'ye konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkan Vekili Veli Yurt, 'ortada bir iddia var' derken, yaşananları kesinlikle tasvip etmediklerini belirtti.

Görüntülerin gerçekliğinin araştırılması gerektiğini belirten Yurt, "Görüntülerin çok eski bir kayıt olduğunu söyleyen var. Kendi aralarında farklı bir durum olduğunu iddia edenler var. Yani ortada bir iddia var. Bizim arkadaşlarımız buna tenezzül etmez" açıklamasında bulundu.

'ALGI OPERASYONUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Gerek İstanbul'da, gerek Türkiye genelinde yıllardır hizmet verdiklerini söyleyen Yurt, taksi şoförlerinin bir algı operasyonu ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Yurt, "Kaygılarımızı, endişelerimizi gerekli mercilere aktardık. Onlar da haklı olduğumuzu ancak hakkımızı yargı yoluyla aramamız gerektiğini söylediler. Bizim haklı olduğumuz aşina" dedi.