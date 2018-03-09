Taksicilerden 'Uber şoförü dövüldü' iddialarına yanıt

Sözcü'ye konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkan Vekili Veli Yurt, 'ortada bir iddia var' derken, yaşananları kesinlikle tasvip etmediklerini belirtti.
Görüntülerin gerçekliğinin araştırılması gerektiğini belirten Yurt, "Görüntülerin çok eski bir kayıt olduğunu söyleyen var. Kendi aralarında farklı bir durum olduğunu iddia edenler var. Yani ortada bir iddia var. Bizim arkadaşlarımız buna tenezzül etmez" açıklamasında bulundu.
'ALGI OPERASYONUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'
Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Yurt, "Kaygılarımızı, endişelerimizi gerekli mercilere aktardık. Onlar da haklı olduğumuzu ancak hakkımızı yargı yoluyla aramamız gerektiğini söylediler. Bizim haklı olduğumuz aşina" dedi.
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