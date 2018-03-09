Erdoğan: Dinde reform aramıyoruz, haddimize mi?

'İslam'ın güncellenmesi gerek' ifadelerine açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama önüne gelenin çıkıp da kadınlarla ilgili ileri geri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi görmezden gelemeyiz. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam'ın güncellenmesi" ifadesine açıklık getirdi. Kuran-ı Kerim'deki hükümlerin değişmediğini ve değişmeyeceğini belirten Erdoğan, "Ama bunlardan hareketle yapılan içtihadlar ve geliştirilen kurallar uygulamadaki karşılıkları zamana şartlara göre değişecektir. Zamanın değişmesi ile ahkamın da değişeceği inkar edilemez" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'BİZİM TARİHİMİZ TIPKI ADIMIZ GİBİ AKTIR'

© AA/ Raşit Aydoğan Kalın, Erdoğan'ın 'İslam'da güncelleme' sözlerine açıklık getirdi: Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz

AK Parti, Türkiye'nin en genç partisidir. Bizim tarihimiz tıpkı adımız gibi aktır.



Ne zaman ölürsek işte o zaman yoruluruz, öleceğiz canım, öleceğiz. Ölüm bizim için mukadder değil mi? Mukadder. Rabbimin takdir planında ne varsa o olacak. Her an ölümle iç içe olacağız.



'MÜSLÜMANLAR KENDİLERİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK DURUMUNDA'

© AA/ Gökhan Balcı Marmara İlahiyat'tan Erdoğan'a destek: Bu marjinaller dikkate alınmamalı

Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz. Biz içtihatları değiştirmezsek, uygulamaya ilişkin kuralları uygun şekilde yenilemezsek, sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar sürekli kendilerini geliştirmek durumunda.



'BEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DEĞİLİM, CUMHURBAŞKANIYIM AMA…'



Ben Diyanet İşleri Başkanı değilim, Cumhurbaşkanıyım. Ama dinime getirilen bu zafiyete de bizim tahammülümüz yok, bildiğimizi, inandığımızı söylemek zorundayız. Hiç kimsenin dinimizi karikatürize etmeye hakkı yoktur. Bizim itirazımız hatta isyanımız işte bu hadsizlikleridir. Dinde reform aramıyoruz, böyle bir derdimiz de yok. Haddimize mi, asla.

Din İşleri Yüksek Kurulumuz'un, Diyanet'in alanı boş bırakmaması lazım. İlahiyatçılarımızın muteber alimlerimizin ise ya sesleri çıkmıyor ya da duyulmuyor. Ya da korkuyorlar. Niye korkuyorsun?

'İLAHİYATÇILARIMIZ MEYDANI FETÖ GİBİ ALÇAKLARA BIRAKTI, TOPLUM BU HALE GELDİ

Kadınlarla ilgili, yaşlılarla ilgili konuşmaların İslam'a getirdiği lekeyi görmezden gelemeyiz. Türkiye'de din eğitim ve öğretiminin sağlıklı bir temel üzerinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç var. FETÖ tecrübesi bu bakımdan çok önemlidir. Bizim ilahiyatçılarımız, Dinayet İşleri Başkanlığımız meydanı FETÖ gibi alçaklara bıraktılar, toplum bu hale geldi. Bu bize örnek olmayacak da hangisi örnek olacak?

'SOSYAL MEDYADA KONUŞMAYA BAŞLADILAR, BU FAKİRİ KORKUTAMAYACAKSINIZ'

© AA/ Murat Kaynak Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'sözde ilahiyatçı' tepkisi: Bunlar toplumu rahatsız ediyor

Ömrünü İslam'a adamış ilim adamları ile bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu konuda ilgili kurumlarımızın ve muteber ilim adamlarımızın daha cesur davranmasını rica ediyorum. Aksi halde hep birlikte çok büyük bir vebal altında kalacağımız açıktır.

'KANAL İSTANBUL SIRADAN BİR OLAY DEĞİL AMA GECİKTİK'

© AA/ Lokman Akkaya Kanal İstanbul bölgeyi nasıl etkiler?

Kanal İstanbul'la dünyada yeni bir ufku açacağız. Kanal İstanbul çok ses getirecek. Sıradan bir olay değil, ama geciktik. İhalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA: SENİN ÖLÇÜN NE?

© AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Senin ölçü ne ya? Önce ölçünü ortaya koy. Yanımızda komşu batmış bitmiş bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Türkiye ekonomisi ile ilgili de kalkıp yok durağanmış, yok bir derece indiriyormuş. Sizi de çok iyi tanıyoruz. Sen neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Biz artık bunlardan emir almıyoruz.

'AFRİN KUŞATILMIŞ VAZİYETTE, HER AN GİRMEKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Afrin yavaş yavaş düşüyor

Afrin harekatına da değinen Erdoğan, "815 kilometrekarelik alanın üzerindeki bölgeyi güvenli bölge haline getirdik" dedi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz kesinlikle bu topraklarda işgal için yokuz. Biz sadece işgal etmek isteyenlerden, bu terör örgütlerinden temizleyerek bu toprakları gerçek sahiplerine inşallah teslim edeceğiz, yapacağımız bu. Cezayir'de 5 milyon insanı öldürdüler bunlar. Bu Batı… Ruanda'da öldürdüler, Libya'da öldürdüler. Hep bu katliamları bunlar yaptı. Bunların bütün işi ne biliyor musunuz, bunların gözü elmas görür, altın görür, petrol görür. Bunların gözü insanı görmez."

Erdoğan, "Şu anda Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze inşallah girmekle karşı karşıyayız" dedi.