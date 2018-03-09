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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Dinde reform aramıyoruz, haddimize mi?

    © AA/ Kayhan Özer
    Türkiye
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    'İslam'ın güncellenmesi gerek' ifadelerine açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama önüne gelenin çıkıp da kadınlarla ilgili ileri geri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi görmezden gelemeyiz. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Gökhan Balcı
    Erdoğan: Bunlar İslam'ın güncellemesi gerektiğini bilmeyecek kadar aciz
    AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam'ın güncellenmesi" ifadesine açıklık getirdi. Kuran-ı Kerim'deki hükümlerin değişmediğini ve değişmeyeceğini belirten Erdoğan, "Ama bunlardan hareketle yapılan içtihadlar ve geliştirilen kurallar uygulamadaki karşılıkları zamana şartlara göre değişecektir. Zamanın değişmesi ile ahkamın da değişeceği inkar edilemez" diye konuştu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'BİZİM TARİHİMİZ TIPKI ADIMIZ GİBİ AKTIR'

    • İbrahim Kalın
      © AA/ Raşit Aydoğan
      Kalın, Erdoğan'ın 'İslam'da güncelleme' sözlerine açıklık getirdi: Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz
      Güçlenerek gelen akademimiz ilk olarak 2008 yılı ocak ayında başladı. O günden bugüne 60 bin ve sertifika almaya hak kazanan 25 bin kardeşimize de özellikle teşekkür ediyorum. Bunun benzeri siyaset dünyasında yok. Onlar hiçbir zaman siyaseti bir okul olarak görmedi ama AK Parti bu işin aynı zamanda mektebi oldu.
    • AK Parti, Türkiye'nin en genç partisidir. Bizim tarihimiz tıpkı adımız gibi aktır.
    • Ne zaman ölürsek işte o zaman yoruluruz, öleceğiz canım, öleceğiz. Ölüm bizim için mukadder değil mi? Mukadder. Rabbimin takdir planında ne varsa o olacak. Her an ölümle iç içe olacağız.

    'MÜSLÜMANLAR KENDİLERİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK DURUMUNDA'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Gökhan Balcı
      Marmara İlahiyat'tan Erdoğan'a destek: Bu marjinaller dikkate alınmamalı
      Asla değişmeyen ve değişmeyecek olan kurallar, ilkeler de vardır. Mesela İslam'ın son din olduğu asla değişmeyecek bir hakikattir. Bununla kimse oynayamaz. Dinimiz İslam, kitabımız Kuran'ı Kerim. Kıyamete kadar gelecek olan tüm toplumlar karşısında söyleyecek sözü olduğu anlamına gelir. Kitabımız Kuran'ın her zaman söyleyecek sözü var. Ama bunlardan hareketle yapılan içtihadlar ve geliştirilen kurallar uygulamadaki karşılıkları zamana şartlara göre değişecektir. Zamanın değişmesi ile ahkamın da değişeceği inkar edilemez. Kurallar bunlar.
    • Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz. Biz içtihatları değiştirmezsek, uygulamaya ilişkin kuralları uygun şekilde yenilemezsek, sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar sürekli kendilerini geliştirmek durumunda.

    'BEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DEĞİLİM, CUMHURBAŞKANIYIM AMA…'

    • Nurettin Yıldız
      © Fotoğraf: DHA
      'Erdoğan, Nurettin Yıldız'ın fişini çekiverdi'
      Birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgisi olmayan sözler edip kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir. Sadece ilmi bir zeminde teorik konunun tartışması olacak konuların toplum önünde konuşulmasını doğru bulmuyoruz. İfrat-tefrit ortamında insanlar kime kulak vereceğini elbette şaşırıyorlar.
    • Ben Diyanet İşleri Başkanı değilim, Cumhurbaşkanıyım. Ama dinime getirilen bu zafiyete de bizim tahammülümüz yok, bildiğimizi, inandığımızı söylemek zorundayız. Hiç kimsenin dinimizi karikatürize etmeye hakkı yoktur. Bizim itirazımız hatta isyanımız işte bu hadsizlikleridir. Dinde reform aramıyoruz, böyle bir derdimiz de yok. Haddimize mi, asla.
    • Din İşleri Yüksek Kurulumuz'un, Diyanet'in alanı boş bırakmaması lazım. İlahiyatçılarımızın muteber alimlerimizin ise ya sesleri çıkmıyor ya da duyulmuyor. Ya da korkuyorlar. Niye korkuyorsun?

    'İLAHİYATÇILARIMIZ MEYDANI FETÖ GİBİ ALÇAKLARA BIRAKTI, TOPLUM BU HALE GELDİ

    • Kadınlarla ilgili, yaşlılarla ilgili konuşmaların İslam'a getirdiği lekeyi görmezden gelemeyiz. Türkiye'de din eğitim ve öğretiminin sağlıklı bir temel üzerinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç var. FETÖ tecrübesi bu bakımdan çok önemlidir. Bizim ilahiyatçılarımız, Dinayet İşleri Başkanlığımız meydanı FETÖ gibi alçaklara bıraktılar, toplum bu hale geldi. Bu bize örnek olmayacak da hangisi örnek olacak?

    'SOSYAL MEDYADA KONUŞMAYA BAŞLADILAR, BU FAKİRİ KORKUTAMAYACAKSINIZ'

    • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
      © AA/ Murat Kaynak
      Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'sözde ilahiyatçı' tepkisi: Bunlar toplumu rahatsız ediyor
      Birileri sosyal medyada konuşmaya başladı. Siz bu fakiri korkutamayacaksınız. Hak neyse ben onu söylemeye devam edeceğim. Kitabımızın, İslam'ın hükümlerini sağa sola evirip çevirmeye hakkınız yok. Bu örgütlerin arkasında falanca var, filanca var yaklaşımı… Arkasında kim olursa olsun ortada çözülmesi gereken ciddi bir mesele vardır. 160 ülkede çalışıyorum diyor. Arkasında ne kadar İslam düşmanları varsa onlar arkasında. Dert ümmeti bölmek. İslam'ı bölmek. İslam'ı parçalamak. Bunlara asla zemin hazırlamamız gerekiyor.
    • Ömrünü İslam'a adamış ilim adamları ile bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu konuda ilgili kurumlarımızın ve muteber ilim adamlarımızın daha cesur davranmasını rica ediyorum. Aksi halde hep birlikte çok büyük bir vebal altında kalacağımız açıktır.

    'KANAL İSTANBUL SIRADAN BİR OLAY DEĞİL AMA GECİKTİK'

    • Kanal İstanbul
      © AA/ Lokman Akkaya
      Kanal İstanbul bölgeyi nasıl etkiler?
      Şu anda uçak filomuz THY'de 300'ün üzerine çıktı. Az önce Binali Bey anlattı. En fazla destinasyona uçan biziz. Yeni uçaklarımız geliyor non-stop uçacak. Modern ülkeye bu yakışır da onun için. Bu non-stop en ileri noktalara uçmada da uçak full gidiyor. Yarı boş falan değil.
    • Kanal İstanbul'la dünyada yeni bir ufku açacağız. Kanal İstanbul çok ses getirecek. Sıradan bir olay değil, ama geciktik. İhalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım.

    KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA: SENİN ÖLÇÜN NE?

    • Moody's
      © AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND
      Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
      Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının ali cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacaklara yol açmaktır. Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karne notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur.
    • Senin ölçü ne ya? Önce ölçünü ortaya koy. Yanımızda komşu batmış bitmiş bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Türkiye ekonomisi ile ilgili de kalkıp yok durağanmış, yok bir derece indiriyormuş. Sizi de çok iyi tanıyoruz. Sen neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Biz artık bunlardan emir almıyoruz.

    'AFRİN KUŞATILMIŞ VAZİYETTE, HER AN GİRMEKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: Afrin yavaş yavaş düşüyor
    Afrin harekatına da değinen Erdoğan, "815 kilometrekarelik alanın üzerindeki bölgeyi güvenli bölge haline getirdik" dedi. Erdoğan, şunları söyledi:

    "Biz kesinlikle bu topraklarda işgal için yokuz. Biz sadece işgal etmek isteyenlerden, bu terör örgütlerinden temizleyerek bu toprakları gerçek sahiplerine inşallah teslim edeceğiz, yapacağımız bu. Cezayir'de 5 milyon insanı öldürdüler bunlar. Bu Batı… Ruanda'da öldürdüler, Libya'da öldürdüler. Hep bu katliamları bunlar yaptı. Bunların bütün işi ne biliyor musunuz, bunların gözü elmas görür, altın görür, petrol görür. Bunların gözü insanı görmez."

    Erdoğan, "Şu anda Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze inşallah girmekle karşı karşıyayız" dedi.

    Etiketler:
    İslam, FETÖ, Diyanet İşleri Başkanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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