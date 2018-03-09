CPJ'den 22 gazetecinin FETÖ davası kapsamında mahkum edilmesine kınama

© AA/ Uğur Samet Avcı Atilla Taş'a hapis cezası

New York merkezli komitenin sözcüsü Nina Ognyanova, "22 gazeteci hakkında devlet aleyhinde eylemlerde bulunma suçlamasıyla verilen hüküm, Türk yargı sistemi için utanç verici. Türk hükümetini temyiz sürecinde suçlamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Türk hükümeti, gazeteciliği terörle bir tutmaya son vermeli ve sadece işlerini yaptıkları için hapis yatan onlarca basın çalışanını serbest bırakmalı" ifadelerini kullandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Murat Aksoy ve Atilla Taş'ın da bulunduğu 19'u tutuklu 29 medya çalışanının yargılandığı davada karar dün açıklanmıştı.