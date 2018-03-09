Yıldırım: Bazen çözüm süreci diyorlar, çözüm mözüm yok

Başbakan Binali Yıldırım, çözüm süreciyle ilgili, "Bazen çözüm süreci diyorlar, çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesidir. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla mücadele edeceğiz" diye konuştu.