Yıldırım: Bazen çözüm süreci diyorlar, çözüm mözüm yok

AK Parti Siyaset Akademisi'nde konuşan Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
- Dinamik, genç zihinlere ihtiyaç var. İşte bu akademi de bu yüzden var. Önümüzdeki ağutosta AK Parti olarak 17 yılı geride bırakmış olacağız. AK Parti olarak siyasette eğitimin ve donanımın her zaman önemine inandık. 16 yıldır ne bizim millet sevdamız azaldı ne de milletimizin bize desteği azaldı. Bu hareketin lideri, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.© AA/ Kayhan Özer
- Siyasetimizle, yönetim anlayışımızla ve tabii ki milletimizin desteğiyle Türkiye'yi krizden çıkardık. AK Parti hükümetleri 16 yılda her alanda değişimi dönüşümü başarıyla gerçekleştirdi.
'TÜRK BAYRAĞININ DALGALANMADIĞI YER BULMAK ZOR'
- Çetelerin, darbecilerin, terör sevicilerinin değil, milletin sözünün geçtiği bir Türkiye var. Bugün dünyanın en yaygın uçuş ağına sahip, dünya yüzünde Türk bayrağının dalgalanmadığı bir yer bulmak zordur.© AA/ Hakan Göktepe
- Suriye'de attığımız adımlar bölgemizdeki huzurun tesisi için, bölge halkının geleceğini güvence altına almak için atılan adımlardır. Mücadelemiz terör tamamen bu topraklardan yok olana kadar durmayacak.
'CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİN BİRLİĞİNİN TEMİNATIDIR'
- Bazen çözüm süreci diyorlar, çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesidir. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla mücadele edeceğiz. Türkiye Suriye meselesinde kalıcı bir siyasal çözümü istiyor.© AA/ Utku Uçrak
- Cumhur ittifakı, 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen demokrasi gönüllülerinin hissiyatını temsil ediyor. Cumhur ittifakıyla inşallah Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri de teker teker aşacağız. Cumhur ittifakı sadece iki partinin (AK Parti-MHP) ittifakı değildir. Bu milletin birliğinin teminatıdır.
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