'Eşofmanlı kız öğrenciler tahrik eder' diyen öğretmen ihraç edildi

© Fotoğraf: DHA Eşofman giyen kız öğrencilerin zina yaptığını söyleyen öğretmene soruşturma

Felsefe öğretmeni Harmancı'nın Twitter hesabından beden eğitimi derslerinde kız öğrencilerin eşofman giymesini eleştiren paylaşımlarda bulunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu oluşturulan rapor Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı da Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi gereği Harmancı'yı öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam etmesi yönünde karar aldı.

Bakanlık yetkilileri, Harmancı'nın, öğrencilerin bulunduğu okul ortamında değil, ilçe milli eğitim veya halk eğitimin çeşitli birimlerinde memur olarak görev yapabileceğini belitti.

Harmancı, "Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor… Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir…" ifadelerini kullanmıştı.