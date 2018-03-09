Yargıtay, MİT TIR'ları davasında yargılanan Dündar'a daha fazla ceza istedi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle 'gizli belge ve bilgileri açıklamak' suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay, MİT TIR’ları davasında, yerel mahkemeye Can Dündar ve Erdem Gül üzerine atılı suçun zaman aşımına uğradığını hatırlatıp, suçun adı değiştirerek tekrar dava açıklaması gerektiğine hükmetti.

16. Ceza Dairesi, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.

Dündar için sözkonusu edilen, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 328'inci maddesinde düzenlenen 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçu.

'DOĞRUDAN SİYASAL CASUSLUK KASTIYLA…'

Kararda şöyle denildi:

''Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında, devletin güvenliği veya siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yayımlamak suretiyle açıklanmasından sonra, Suriye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterine 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektup sunduğunun da anlaşılması karşısında, anılan bilgileri doğrudan siyasal casusluk kastı ile temin ettiğinin kabulü gerekebileceğinden ve eyleminin bu haliyle basın yoluyla işlenmesi de mümkün olmayan TCK 328'inci maddesinde düzenlenen suçu oluşturabileceği gözetilerek, bu belgenin Dışişleri Bakanlığından temini ile 5271 Sayılı CMK'nın 217'nci maddesi gereğince taraflara okunup tartışılmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.''

'TÜRKİYE'NİN ZARARINA, SURİYE'NİN YARARINA'

''Casus ile casusluğu talep eden arasında bu bilgi ve belgelerin karşı tarafa aktarılmasına yönelik bir anlaşmanın bulunmasının şart olmadığı, açıklanan bilgilerin anılan ülke temsilcilerine ulaştığı da gözetildiğinde, sanığın niteliği gereği 'devlet sırrı' olan bilgileri, casusluk maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin zararına, Suriye devletinin yararına temin edip açıkladığı sonucuna varmak ve eylemlerin TCK'nın 328 ve 330'uncu maddeleri kapsamında değerlendirilip tartışılması gerekir. Aynı gerekçelerle anılan bilginin sır olarak korunması, suç tarihi itibarıyla da demokratik toplumda gerekli, zorlayıcı bir tedbir niteliğinde kabul edilebilecektir.''

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında MİT TIR’ları haberi nedeniyle 'gizli belge yayımlamaktan' verilen 5 yıl hapis cezası ise Yargıtay’ca lehte bozuldu.

Erdem Gül'e ilişkin değerlendirmede ''Devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya sanık Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, ispat edilemeyen suçtan beraatine karar verilmesi gerekir'' denildi.

Gül'ün 12 Haziran 2015'te aynı olaya ilişkin Jandarma Kriminal Laboratuvarınca hazırlanan rapora atfen 'Jandarma Var Dedi' başlıklı haber yaptığı hatırlatılan kararda, aynı bilgilerin Can Dündar'ın haberinde yer aldığı ve bu suretle 'devlet sırrı' vasfını kaybettiği kaydedildi.

Kararda, ''Bu nedenle sanığa müsnet devlet sırrı niteliğindeki bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığının kabulü gerekir'' denildi.

Cumhuriyet davası sürerken Artı TV'ye değerlendirmede bulunan Erdem Gül, şunları söyledi:

''Yargıtay'daki kararı diyorsunuz. Biz devletin gizli kalması gereken belgeleri açıklamadan ceza almıştık. Yargıtay bozmuş oldu. Ben hukuken ne olduğunu bilmiyorum, baştan beri söylediğimi söylüyorum. Hiçbir haberi, gazetecilik dışında bir maksatla yazmadım. Tüm haberlerimde bu geçerlidir. Türkiye'de hukuk gazetecilik lehine karar veriyorsa bunu alkışlarız. Gazetecilik suç değildir.''

DÜNDAR: CASUSLUK BAŞKA ÜLKEYE GİZLİCE SİLAH SOKMAYA DENİR

Can Dündar, Yargıtay'ın ceza kararını bozmasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.