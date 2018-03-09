Ankara'daki vergi dairesi patlamasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Söz konusu kamera kayıtlarına, şüpheli Ersen Ertogan olduğu belirtilen şahsın tekerlekli valizle vergi dairesinin arka tarafına geldiği ve bina sütunlarından birine patlayıcıyı bıraktıktan sonra ayrıldığı yansıdı.
Ankara'da Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.— Az Önce Oldu (@azonceoldu) March 9, 2018
🔴 Patlamanın faillerinin vergi dairesine patlayıcıyı yerleştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/CJmRVTDTlC
Patlamanın faili olduğu belirtilen Ersen Ertogan, olaydan yaklaşık 7.5 saat sonra saat 03.40 sıralarında Osmaniye'de polis tarafından kaldığı adreste çembere alınmış, yakalanmadan hemen önce kimyasal madde içmesi sonucu öldüğü kaydedilmişti.
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