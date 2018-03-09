Cumhuriyet davasında ara karar: Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'ya tahliye

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
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Tanıkların dinlendiği duruşmanın sonunda savcı tutukluların mevcut halinin devamı yönünde görüşünü açıkladı.
Mahkeme heyeti, muhabir Ahmet Şık ve Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun oy çokluğuyla tahliye edilmesine karar verdi.
İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mart'a erteledi.
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