Türkiye'de ensesti anlatan kitaba sansür

Gazeteci Büşra Sanay'ın birçok uzman ile görüşerek kaleme aldığı 'Kardeşini Doğurmak: Türkiye'de Ensest Gerçeği' kitabının tanıtım etkinlikleri iptal edildi.

CNN Türk spikeri Sanay, iki AVM'nin kitabının imza etkinliğini iptal ettiğini duyurdu.

Sanay, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"İlk sansür AVM yöneticilerinden geldi. İki imza programım konu sakıncalı bulunduğu için iptal edildi. 'Kardeşini Doğurmak' öyle bir yaraya dokundu ki görmememiz için ellerinden geleni yapıyorlar."

İlk sansür AVM yöneticilerinden geldi. İki imza programım konu sakıncalı bulunduğu için iptal edildi. Kardesini doğurmak öyle bir yaraya dokundu ki gormememiz için ellerinden geleni yapıyorlar. #sansurehayir #kardesinidogurmak @dogan_kitap pic.twitter.com/FoEbBxpJK2 — Büşra Sanay (@busrasanay) 9 Mart 2018

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