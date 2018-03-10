Türkiye'de ensesti anlatan kitaba sansür

CNN Türk spikeri Sanay, iki AVM'nin kitabının imza etkinliğini iptal ettiğini duyurdu.
© AFP 2018/ MUSTAFA OZER
Sanay, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
"İlk sansür AVM yöneticilerinden geldi. İki imza programım konu sakıncalı bulunduğu için iptal edildi. 'Kardeşini Doğurmak' öyle bir yaraya dokundu ki görmememiz için ellerinden geleni yapıyorlar."
İlk sansür AVM yöneticilerinden geldi. İki imza programım konu sakıncalı bulunduğu için iptal edildi. Kardesini doğurmak öyle bir yaraya dokundu ki gormememiz için ellerinden geleni yapıyorlar. #sansurehayir #kardesinidogurmak @dogan_kitap pic.twitter.com/FoEbBxpJK2— Büşra Sanay (@busrasanay) 9 Mart 2018
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