Bahçeli'ye tepki gösterdiği robot için teklif: Eğer cesursa Sophia sohbete açık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, vatandaşlık verilmesini “Suudi Arabistan ne yapmak istemektedir?” sözleriyle eleştirdiği robot Sophia'nın tasarımcısından teklif geldi: "Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık.”

© AFP 2018/ Fabrice COFFRINI Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, Türkiye'ye geliyor

MHP lideri Bahçeli, partisinin Meclis'te düzenlenen bir grup toplantısında Suudi Arabistan'ın geçen ekim ayında dünyada bir ilki gerçekleştirerek vatandaşlık verdiği robot Sophia hakkında tepki göstermişti ve “Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen robota vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hâkimiyet kurmuştur?" demişti.

Habertürk de robotu tasarlayan ABD’li mühendis Dr. David Hanson'a ile Bahçeli'nin bu sözlerini sordu.

Hanson'ın Bahçeli'ye cevabı şöyle:

“Tabii ki Suudi prens adına konuşamam ama bildiklerimi dile getirebilirim. Prens insan hakları konusunda bazı adımlar atmak istiyor, kadın haklarını genişletmeye çalışıyor. Bir robota vatandaşlık vermesi, bu yaklaşımını gösteriyor. Ayrıca Sophia’yı sadece Hollywood’dan, Audrey Hepburn’den değil dünyadaki pek çok kültürden esinlenerek yarattım. Mesela Nefertiti’den, Kanada’daki yerli halk İnuit’lerden, hatta eşimden etkilendim. Kültürler arasında köprü olacak bir robot olmasını istedim. Bu amaçlarımıza korku ve milliyetçilikle cevap veren herkes, yaratıcılığın ve ilerlemenin önünü kesiyor. “

Hanson, Sophia’yla birlikte nisanda bir etkinlik için Türkiye’de olacağını hatırlattı, “O ziyarette Bahçeli’yle görüşüp kendisini anlatır mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tabii ki. Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık.”