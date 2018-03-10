Kayıt
11:52 10 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    taşeron, işçi

    CHP'li Altıok: Taşeron sınavında 'Erdoğan'ın kaç torunu var' sorusu soruldu

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21

    CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, taşerondan kadroya geçiş için yapılan sınavda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç torunu olduğu, Konya Müftüsü'nün adının ne olduğu gibi sorular sorulduğunu öne sürdü.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü
    © AA/
    Emniyetten şüpheliye 'şifreli' sorular
    Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Altıok, TBMM'deki konuşmasında kadro almak isteyen işçiler için yapılan sözlü mülakatta 'Cumhurbaşkanımızın kaç çocuğu, kaç torunu var?', 'Cumhurbaşkanımız nerelidir?', 'Cumhurbaşkanımız kaç yaşındadır?' gibi sorulara yer verildiğini ileri sürdü. Altıok, görüştüğü adayların kendisine soruların meslekleriyle ilgisi olmadığı gerekçesiyle şikayette bulunduğunu belirtti.

    8 Mart'ta Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nin yaptığı sınavda ise bazı adaylara 'İsminde kaç harf var?'' diye soruldu.

    Bazı adaylara da, Konya Müftüsü'nün adı, Tebbet Suresi'nin anlamı ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin karakterleri' gibi sorular yöneltildi. 

    Berkin Elvan
    © AA/ Şebnem Coşkun
    Subay mülakatında 'Berkin Elvan ekmek alırken mi öldü?' diye soruldu
    'FİŞLENMEYE YOL AÇILMAYACAK MI?'

    Altıok, iki kurumdaki mülakat sınavını TBMM gündemine taşıdı, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Çalışılan ve kadroya geçilmek istenilen mesleklerle ilgisi olmayan soruların işçilere sorulduğu iddiaları doğru mudur? Bunun gerekçeleri nelerdir? Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı iddia edilen mülakat sorularında Atatürk devrimlerinden önce, Tayyip Erdoğan'la ilgili sorular sorulmuş mudur? Adaylara yöneltilen bu tip sorular, adayların yaşam tarzı ve inançları doğrultusunda tercih edilerek yerleştirileceği anlamı doğurup, adayların iktidarın istediği profillere uygun olan ve olmayan olarak ayrılmasına ve fişlenmesine yol açmayacak mıdır?” dedi.

    İddiaya göre sorulan sorular şöyle:

    • Cumhurbaşkanımızın kaç çocuğu, kaç torunu var?
    • Cumhurbaşkanımız nerelidir?
    • Cumhurbaşkanı kaç yaşında?
    • İslam'ın kaç şartı vardır?
    • Kuran'ı Kerim'in ilk suresi nedir?
    • Osmanlı padişahlarını sayın
    • İsminde kaç harf var?
    • Konya Müftüsü'nün adı nedir?
    • Tebbet Suresi'nin anlamı?
    • Bosna Hersek Cumhurbaşkanının adı nedir?
    • Afrin harekatı komutanlarının isimlerini sayabilir misiniz?
    • Ertuğrul Gazi'nin anne ve babasının adları  nedir?
    • ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizinin karakterleri kimlerdir?

    Etiketler:
    Taşeron işçiler, CHP, Zeynep Altıok, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Amelia Earhart
    Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi 81 yıl sonra çözüldü
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam