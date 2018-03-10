Taksi şoförü, içinde müşteri olan Uber aracına bıçakla saldırdı

Sosyal medyada yayınlanan videoda, taksicinin içinde müşterileri bulunan Uber aracına bıçakla saldırdığı görülüyor.
Müşterinin kaydettiği videoda aracın önünü kesen taksici bıçak ile şoförün camına yaklaşıyor. Kapalı olan camdan elinde bıçağı gözüken taksici, aracın tekerini patlatmaya çalışıyor.
Bu izleyeceğiniz video kaydının izahı yok! pic.twitter.com/xXwzVaKTeW— Uberhizmet (@uberhizmet) 10 Mart 2018
Videoda araçta bulunan müşterilerin büyük panik yaşadığı görülürken Uber şoförü saldırıdan taksicinin üzerine arabayı sürerek kurtuluyor.
Geçen günlerde yine bir Uber şoförünün taksiciler tarafından saldırıya uğrayıp hastanelik olduğu, bir başka şoförün de 12 kişinin lincinden zor kurtulduğu öğrenilmişti.
Başka bir olayda da taksiciler müşteri gibi Uber çağırıp şoförü dövmüştü.
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