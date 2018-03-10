Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında

Bursa'da yaşayan ve aralarında Ahıska Türkleri'nin de bulunduğu Rusya vatandaşları, Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.

Yıldırım ilçesindeki Ahıskalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde, kentte yaşayan Rus vatandaşlarının, Rusya Devlet Başkanlığı seçiminde oy kullanabilmeleri için sandık kuruldu.

Dernek başkanı Hamit Muzafferoğlu, Rusya vatandaşlarının 18 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için oy kullanmak üzere dernek merkezine geldiğini söyledi.

Bursa'da 2000'e yakın oy kullanma hakkına sahip Rusya vatandaşı olduğunu belirten Muzafferoğlu, "Rusya vatandaşı ve çifte vatandaş olanlar, oy kullanıyor. Yaklaşık 500 kişinin oy kullanmasını ümit ediyoruz. Oylamalar, saat 09.00'da başladı, bugün saat 18.00'e, yarın ise saat 09.00'dan 17.00'ye kadar devam edecek" diye konuştu.

Seçim komisyonu üyelerinin, oy pusulaları ve sandığı getirdiğini anlatan Muzafferoğlu, "Biz sadece vatandaşlara duyuru yapıyoruz. Onların buraya gelip oy kullanmalarını sağlıyoruz ve yardımcı oluyoruz" dedi.

Oyunu kullanan Emine Aktaş da herkesin seçimlere katılması gerektiğini dile getirerek, "İnşallah haklı olan kazanır. Oyumu ilk defa burada kullandım. Çifte vatandaş komşularım var. Burada birkaçını gördüm. Desteklediğim bir parti var, inşallah o parti kazanır. Umarım Rusya ve Türkiye ilişkileri açısından da hayırlısı olur" ifadelerini kulandı.