CHP, KHK'lar için madde madde Anayasa Mahkemesi’ne gidecek

CHP, Resmi Gazete’de yayınlanan KHK'ların iptali için AYM'ye başvurmaya hazırlanıyor. CHP'li Özel, “Anayasa hukuku konusunda deneyimli bilim insanları ile bir çalıştay düzenledik, orada görüşlerini aldık. Şu anda her bir KHK üzerinde titizlikle ayrı ayrı çalışıyoruz. AYM'ye götüreceğimiz KHK’larda madde madde başvuru yapacağız” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, OHAL KHK’larının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından CHP’nin izleyecekleri yol haritasını değerlendirdi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan CHP’li Özer, Cumhuriyet tarihinin en hukuksuz ara döneminin içinde olunduğunu savundu. “Burada da 31 tane Kanun Hükmünde Kararname ile karşı karşıyayız” diyen Özer, şu görüşleri dile getirdi:
“Bunlardan 5 tanesi 1,5 yıl önce kanunlaşmış ve tarafımızdan Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştü. Geriye kalanlarla ilgili normal şartlarda herhangi bir tanesi için bile 60 günlük sürede Anayasa Mahkemesi başvurusu hazırlanması oldukça külfetli bir iş. Böyle bir şey ile karşılaşacağımızı biliyorduk, bu nedenle uzun süredir KHK’ları çalışıyorduk.
Tüm Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyesi milletvekillerimizle yaptığımız toplantıda işbölümü yapmış, her KHK’yı milletvekillerimize bölüştürmüş ve raporlarını almıştık. Anayasa hukuku konusunda deneyimli bilim insanları ile basına ve kamuoyuna kapalı bir çalıştaydüzenledik, orada görüşlerini aldık. Şu anda her bir KHK üzerinde titizlikle ayrı ayrı çalışıyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğimiz KHK’larda madde madde başvuru yapacağız. Elbette KHK’lar açısından 10 gün içinde şekil yönünden itiraz 60 gün içinde eylemli içtüzük ihlali olarak değerlendirdiğimiz yönlerden itiraz ve ayrıca esasa yönelik itirazlarımız olacak.
CHP’li Özgür Özel, hukukçuların, KHK’nın süresi içinde komisyonda ve Genel Kurul’da görüşülmemiş olmalarını şekil yönünden itiraz olarak incelediğini kaydederek, “Bunların birer eylemli içtüzük ihlali olduğundan hareketle kararın alındığı günden 60 gün içindeeylemli içtüzük ihlali başvurusunu yapmayı değerlendiriyoruz” dedi. Ayrıca normal kanunların Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi şekliyle madde madde içerik yönünde itirazları olduğunu ifade eden Özer, CHP olarak akademisyenlerle, anayasa hukukçuları ile temas ve çalışma içinde olacaklarını söyledi. Özer, “CHP’ye sağlanmış olan Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapma ödev ve sorumluluğunun ağırlığını, tüm siyasi partileri etkiliyor olması nedeniyle de diğer siyasi partilerin bu konuda görüşlerini alacak bir siyasi partiler turu planlayabilir, katkılarını talep edebiliriz. Ancak bunun için konuyu MYK toplantısında tartışıp, olumlu bir karar alınması gerekiyor” diye konuştu.
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