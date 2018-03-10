Adalet Bakanı Gül'den Cumhuriyet tahliyelerine yorum

Gül, bir yanlış varsa da bunun Türkiye'deki hukuk sistemi içinde yargı yoluyla giderilebileceğini söyledi.
Cumhuriyet davasının savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı Cuma günkü 6. duruşmada tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın tahliyelerine, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.
TAHLİYELERDE HSK İLE İSTİŞARE BELGESİ
Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılara bir yazı gönderildiği ve bu yazıda tahliye öncesi HSK ile istişare edilmesi gerektiği belirtildiğini söylemişti. Söz konusu yazı hem Yargıtay hem de HSK tarafından doğrulanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyleydi:
“Bu kitapçıkta ‘tahliye konusunda HSK ile mutlaka istişarede bulunulduktan sonra irade oluşturulacaktır’ diyor. Adalet Bakanlığı söylüyor bunu. Bu ülkede hak yok, hukuk yok. Anayasaya göre yargı bağımsız. Hiç kimse yargıya emir ve talimat veremez. Aynı kitapçıkta FETÖ soruşturmalarının 17-25 Aralık sonrasını kapsamasını, öncesine dokunulmamasını söylüyorlar.”
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