Adalet Bakanı Gül'den Cumhuriyet tahliyelerine yorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da bir gazetecinin sorusu üzerine Cumhuriyet gazetesi davasında dün çıkan ara karar ile ilgili konuştu. Gül, mahkeme kararının herkesi bağlayacağını belirtti.

Bakan Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yargı bağımsızdır, tarafsızdır ve Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkemelerin kararlarına herkes saygı duymak zorundadır. Kararı beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama mahkeme kararı herkesi bağlar" dedi.

Gül, bir yanlış varsa da bunun Türkiye'deki hukuk sistemi içinde yargı yoluyla giderilebileceğini söyledi.

Cumhuriyet davasının savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı Cuma günkü 6. duruşmada tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın tahliyelerine, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.