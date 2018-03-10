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    Ahmet Şık

    Adalet Bakanı Gül'den Cumhuriyet tahliyelerine yorum

    © REUTERS/ Hüseyin Aldemir
    Türkiye
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da bir gazetecinin sorusu üzerine Cumhuriyet gazetesi davasında dün çıkan ara karar ile ilgili konuştu. Gül, mahkeme kararının herkesi bağlayacağını belirtti.

    Ahmet Şık tahliye edildi
    © REUTERS/ Huseyin Aldemir
    Cumhuriyet davasında ara karar: Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'ya tahliye
    Bakan Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yargı bağımsızdır, tarafsızdır ve Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkemelerin kararlarına herkes saygı duymak zorundadır. Kararı beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama mahkeme kararı herkesi bağlar" dedi.

    Gül, bir yanlış varsa da bunun Türkiye'deki hukuk sistemi içinde yargı yoluyla giderilebileceğini söyledi.

    Cumhuriyet davasının savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı Cuma günkü 6. duruşmada tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın tahliyelerine, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

    TAHLİYELERDE HSK İLE İSTİŞARE BELGESİ

    HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz
    © AA/
    Başkanvekili Yılmaz, 'tahliye öncesi HSK ile istişare edin' belgesini doğruladı
    Gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hakimlere tahliye konusunda HSK'ye başvurmaları gerektiği yönünde talimat verildiği iddialarıyla ilgili sorusu üzerine Gül, "Öyle bir şey asla söz konusu değil. Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz. Oradaki konu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra soruşturmalarla ilgili savcıların görüşlerinin değerlendirilmesine, bu konudaki birtakım önerilerin, tavsiyelerin, görüşlerin değerlendirilmesine yönelik" diye konuştu. 
    Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılara bir yazı gönderildiği ve bu yazıda tahliye öncesi HSK ile istişare edilmesi gerektiği belirtildiğini söylemişti. Söz konusu yazı hem Yargıtay hem de HSK tarafından doğrulanmıştı. 

    Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyleydi:

    “Bu kitapçıkta ‘tahliye konusunda HSK ile mutlaka istişarede bulunulduktan sonra irade oluşturulacaktır’ diyor. Adalet Bakanlığı söylüyor bunu. Bu ülkede hak yok, hukuk yok. Anayasaya göre yargı bağımsız. Hiç kimse yargıya emir ve talimat veremez. Aynı kitapçıkta FETÖ soruşturmalarının 17-25 Aralık sonrasını kapsamasını, öncesine dokunulmamasını söylüyorlar.”

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    Etiketler:
    Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Ahmet Şık, Abdulhamit Gül, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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