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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan NATO'ya: Suriye'ye çağırıyorum, neden gelmiyorsun?'

    © AA/
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya yönelik sert eleştirilere devam ederken "Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler aslında kudretleri yetse kalkacaklar açık ve net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar" dedi. Erdoğan, "Ey NATO neredesin? Ben çağırıyorum, Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun?" dedi.

    Devlet Bahçeli
    © AA/ Volkan Furuncu
    Bahçeli'den genelge: Hem 'rabia' hem 'bozkurt' olmaz
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Mersin'de, kongrenin yapılacağı salon önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, buradaki konuşmasında daha önce dile getirdiği 'Sefer görev emri'ni bir kez daha hatırlattı. Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" dedi.

    Erdoğan, burada 'Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan' dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı, ardından da 'rabia' işaretiyle devam etti.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • Şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız.
    • Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada… Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız.

    'AFRİN'E GİRDİK, GİRİYORUZ'

    Daha sonra kongre salonunda konuşan Erdoğan'ın ifadeleri özetle şöyle:

    • (Zeytin Dalı Harekatı) Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3213. Afrin'e girdik giriyoruz. Afrin alındığı anda sahiplerine teslim edilecek. Askerimizle iftihar ediyoruz."
    • ​Türkiye, tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana isim verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz, bunları çok iyi tanırız. Biz sadece hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek istiyoruz.

    'SURİYE'DE TEK AMACIMIZ VAR'

    'EY NATO NEREDESİN?'

    • Türkiye - NATO - Bayrak
      © AFP 2018/ BENOIT DOPPAGNE
      NATO'da benzeri görülmemiş durum: Erdoğan ABD’yi tehdit ediyor
      Türkiye, NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler aslında kudretleri yetse kalkacaklar açık ve net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Afganistan'da, Somali'de, Balkanlar'da çağırdın geldik. E şimdi de ben çağırıyorum. Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun? 911 km sınırları olan Türkiye tehdit altında. Niye gelmiyorsun? İsim mi açıklayacağım? Adil davranın, adil. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Bunlara da inanmıyoruz artık. 

    'PARMAĞIMIZ BUNLARIN İKİ GÖZÜNDE OLUR'

    'AFRİN 3 GÜNLÜK İŞTİ'

    • Biz, teröristler ve kimi ülkeler gibi vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak Afrin'i ele geçirmek 3 günlük işti.

    'AFRİN'İ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA/
      Kılıçdaroğlu: 'Afrin'e gideceğiz' diyenler kendi çocuklarını askere göndermez
      Cerablus'u, Rai'yi, Azez'i, El Bab'ı nasıl teröristlerden temizledikten sonra elektriğinden suyuna, eğitiminden sağlığına tüm altyapı ve üstyapı hizmetleriyle ayağa kaldırmışsak Afrin'i de öyle yapacağız. Ardından, teröristlerden arındırdıktan sonra Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, buraları da teröristlerden temizleyeceğiz.

    'TÜRKİYE'Yİ DEAŞ'A KARŞI İYİ MÜCADELE ETMEMEKLE SUÇLAYANLAR…'

    • Türkiye’yi, yıllarca DEAŞ’a karşı yeterince iyi mücadele etmemekle suçlayanlar, tüm çabamıza rağmen, kendi ülkelerinden bu örgüte katılmaya giden on binlerce kişiye hiçbir engel çıkarmamışlardır.

    'HER SEVİYEDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YANINDA YER ALAN DEVLETLER'

     

    • Kendi ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip buradan başka yerlere gidenlerin hesabını bizden sormaya kalkanlar, şimdi PYD ve YPG'ye katılmak için gelenler konusunda da aynısını yapıyorlar. Suriye'den giden tabutların üzerindeki o paçavralar, terörle mücadele konusundaki riyakarlığın canlı birer ispatıdır. Daha da ötesi her ne kadar en tepelerindeki yöneticiler bizimle konuştuklarında aksini söylüyor olsa da diğer her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var.

     

    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, AK Parti, NATO, Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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