Erdoğan'dan NATO'ya: Suriye'ye çağırıyorum, neden gelmiyorsun?'

Erdoğan'dan bozkurt işaretihttps://t.co/RI1jb0LfCP pic.twitter.com/TzhEIHSMcI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 10, 2018
Erdoğan, burada 'Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan' dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı, ardından da 'rabia' işaretiyle devam etti.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Mersin'de halka hitap ediyor https://t.co/XEQcYysTDA— AA Canlı (@AACanli) 10 Mart 2018
- Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada… Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız.
'AFRİN'E GİRDİK, GİRİYORUZ'
Daha sonra kongre salonunda konuşan Erdoğan'ın ifadeleri özetle şöyle:
- (Zeytin Dalı Harekatı) Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3213. Afrin'e girdik giriyoruz. Afrin alındığı anda sahiplerine teslim edilecek. Askerimizle iftihar ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin 6. Olağan İl Kongresi’nde Konuşuyor https://t.co/kU6AVkyKt8
— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 10 Mart 2018
- Türkiye, tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana isim verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz, bunları çok iyi tanırız. Biz sadece hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek istiyoruz.
'SURİYE'DE TEK AMACIMIZ VAR'
'EY NATO NEREDESİN?'
- Türkiye, NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler aslında kudretleri yetse kalkacaklar açık ve net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Afganistan'da, Somali'de, Balkanlar'da çağırdın geldik. E şimdi de ben çağırıyorum. Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun? 911 km sınırları olan Türkiye tehdit altında. Niye gelmiyorsun? İsim mi açıklayacağım? Adil davranın, adil. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Bunlara da inanmıyoruz artık.© AFP 2018/ BENOIT DOPPAGNE
'PARMAĞIMIZ BUNLARIN İKİ GÖZÜNDE OLUR'
- Terör örgütünün ve onu destekleyenlerin Suriye'de neyi amaçladıklarını çok iyi biliyoruz. Onun için de onların üzerine üzerine gidiyoruz. Ama kimse bize yanlış bakmasın. Eğer bize yanlış bakarlarsa o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur.© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
'AFRİN 3 GÜNLÜK İŞTİ'
- Biz, teröristler ve kimi ülkeler gibi vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak Afrin'i ele geçirmek 3 günlük işti.
'AFRİN'İ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'
'TÜRKİYE'Yİ DEAŞ'A KARŞI İYİ MÜCADELE ETMEMEKLE SUÇLAYANLAR…'
- Türkiye’yi, yıllarca DEAŞ’a karşı yeterince iyi mücadele etmemekle suçlayanlar, tüm çabamıza rağmen, kendi ülkelerinden bu örgüte katılmaya giden on binlerce kişiye hiçbir engel çıkarmamışlardır.
'HER SEVİYEDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YANINDA YER ALAN DEVLETLER'
- Kendi ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip buradan başka yerlere gidenlerin hesabını bizden sormaya kalkanlar, şimdi PYD ve YPG'ye katılmak için gelenler konusunda da aynısını yapıyorlar. Suriye'den giden tabutların üzerindeki o paçavralar, terörle mücadele konusundaki riyakarlığın canlı birer ispatıdır. Daha da ötesi her ne kadar en tepelerindeki yöneticiler bizimle konuştuklarında aksini söylüyor olsa da diğer her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var.
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