Erdoğan'dan NATO'ya: Suriye'ye çağırıyorum, neden gelmiyorsun?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya yönelik sert eleştirilere devam ederken "Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler aslında kudretleri yetse kalkacaklar açık ve net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar" dedi. Erdoğan, "Ey NATO neredesin? Ben çağırıyorum, Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Mersin'de, kongrenin yapılacağı salon önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, buradaki konuşmasında daha önce dile getirdiği 'Sefer görev emri'ni bir kez daha hatırlattı. Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" dedi.

Erdoğan, burada 'Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan' dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı, ardından da 'rabia' işaretiyle devam etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız.

Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada… Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız.

'AFRİN'E GİRDİK, GİRİYORUZ'

Daha sonra kongre salonunda konuşan Erdoğan'ın ifadeleri özetle şöyle:

(Zeytin Dalı Harekatı) Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3213. Afrin'e girdik giriyoruz. Afrin alındığı anda sahiplerine teslim edilecek. Askerimizle iftihar ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin 6. Olağan İl Kongresi’nde Konuşuyor https://t.co/kU6AVkyKt8 — T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 10 Mart 2018

​Türkiye, tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana isim verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz, bunları çok iyi tanırız. Biz sadece hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek istiyoruz.

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© AA/ Gökhan Balcı Bahçeli: Suriye yönetimi teröristlerle iş birliği yaparsa toprakların bir kısmını elimizde tutmanın yolu açılacaktır

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'AFRİN'İ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

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Türkiye’yi, yıllarca DEAŞ’a karşı yeterince iyi mücadele etmemekle suçlayanlar, tüm çabamıza rağmen, kendi ülkelerinden bu örgüte katılmaya giden on binlerce kişiye hiçbir engel çıkarmamışlardır.

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