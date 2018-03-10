Kayıt
15:48 10 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karaman'daki partisinin kongresine katılarak konuşma yaptı.

    Karamollaoğlu'ndan iktidara ittifak tepkisi: Ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz

    © AA/ Kemal Önder Demirkollu
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin birçok problemi olduğunu belirtirken "Niye bu memleketin dertlerini gündeme getirip tartışmıyorsunuz da ne zaman olacağı belli olmayan seçim ittifakları için şimdiden ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz" dedi.

    Meclis Anayasa Komisyonu
    © AA/
    Seçim ittifakına muhalefet şerhi: Geleceği karartır
    Milli Gazete'de yer alan habere göre, partisinin 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Karaman’a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Meclis'te seçimlerle ilgili yasaların çalışmasının devam ettiğini belirterek şunları söyledi: 

    “Ülkemiz oldukça karışık bir dönemden geçiyor. Bundan dolayı da neredeyse şundan emin olun ki ülkenin meseleleriyle ilgili konuları gündeme getirirken neredeyse midemize bir acı saplanıyor. Hangi kesimle konuşsak, ister gençler, ister hanımlar, ister esnaf, ister çiftçi, memurlar, sanayiciler kiminle ülke meselelerini görüşmeye kalksak her birinin çok ama çok ciddi problemlerle karşı karşıya olduğuna şahit oluyoruz. Öbür taraftan da dönüp bu ülkeyi yönetenlere, Türkiye Millet Meclisi'ne, hükümete bakıyoruz bu problemlerin neredeyse hiç birisi gündemlerinde yok. Türkiye’de bir tane gündem var onlara göre. Meclis'ten seçimlerle ilgili yasalar çıktı. Uyum yasalarını bekliyorduk biz ama sadece seçimlerle ilgili bir paket getirildi, ittifak kurabilme şartları oluşturuldu. Daha seçim gündemde bile değilken yer yerinden oynuyor, cumhur birliği, cumhur ittifakı gibi. Şu anda bir hükümet var, Meclis var, şu anda ülkenin problemleri dertleri var. Niye bu memleketin dertlerini gündeme getirip tartışmıyorsunuz da ne zaman olacağı belli olmayan seçim ittifakları için şimdiden ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Elbette hükümetler bu ülkeyi daha iyi yaşanabilir hale getirebilmek için vardır. Seçimler çok önemli hadiselerdir ama ülkenin gündemi her gün değişirken seçimler üzerine konulara tartışmaya açılırsa bir sorun vardır."

    Özgür Özel, Temel Karamollaoğlu
    Mustafa Kamacı
    CHP, HDP, Saadet ve Vatan Partisi seçim güvenliğinde iş birliği için uzlaştı
    'AFRİN MİLLİ DAVADIR SİYASİ MESELE HALİNE GETİRİLEMEZ'

    Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu şöyle devam etti:

    "Bugün dört bir tarafımız ateşle çevrili. Ordumuz Afrin’de bir harekat yapıyor. Her gün canlı yayınları seyrediyoruz televizyonlarda ama bunu iç politika malzemesi haline getirmek Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bu milli bir davadır. Her ülke kendi sınırlarında kendisini tehdit eden bir hadise meydana geldiği zaman elbette müdahale hakkını taşır. Ama bu siyasi bir mesele haline getirilemez getirilmemelidir. Ordumuz yönetiyor bunu. Bu mücadeleyi sınırlarda sınır ötesinde yapılan mücadeleyi siyasetçiler yönetmiyor. Siyasetçiler karar alır ordu icra eder. Ama ülkemizin meselesi sadece sınırlarda meydana gelen hadiselerden ibaret değil."

    İlgili konular:

    CHP ile MHP arasında ‘seçim güvenliği raporu’ tartışması
    CHP'li Özel: Randevu talebimizi geri çeviren MHP, seçim günveliği raporumuzu talep etti
    Seçim ittifakı düzenlemesi TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti
    Etiketler:
    Seçim ittifakı, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Amelia Earhart
    Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi 81 yıl sonra çözüldü
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam