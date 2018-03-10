Erdoğan: Küçüldük küçüldük 780 bin kilometrekare kaldık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP Antalya 6.Olağan İl Kongresi’ne katılması öncesi halka hitap etti.

''Afrin kuşatma altında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 200'ü aştı'' bilgisini veren Erdoğan, Afrin'de şehitler de verildiğini söylerken ''Onların bereketi var'' ifadesini kullandı.

''Biz buralara 18 milyon kilometre karelerden geldik. Küçüldük küçüldük. Artık biz bu 780 bin kilometre karede kimseye ameliyat yaptırmayız'' açıklaması yapan Erdoğan ''Şimdi işte inlerine girdik. Kaçan kaçana. Onlar kaçacak biz kovalayacağız'' dedi.

''Afrin'de iş bitiyor'' diyen Erdoğan, Suriye'de işgal yürütmediklerini söyledi.

Suriye için ''850 kilometrekare kontrolümüz altında. Hedef o 2 bin kilometrekareyi (Afrin) de kontrolümüz altına almak'' diye konuşan Erdoğan ''Derdimiz toprak değil teröristlerin temizlenmesi'' diye ekledi.

Erdoğan ''Biz tarih boyunca işgalci olmadık, sömürgeci olmadık'' vurgusu yaptı.