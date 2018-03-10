İstanbul Boğazı'ndaki vapur seferleri sis nedeniyle iptal

İstanbul'da etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle İsranbul Boğazı'ndaki tüm vapur seferleri iptal oldu.

İstanbul'da gece başlayan sis, etkisini öğle saatlerinde de sürdürdü. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde yoğunlaşan sis ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Öğle saatlerinde özellikle İstanbul Boğazı sis altında kaldı.

Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Boğazı'ndaki tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Görüş mesafesinin kısalmasına neden olan sis nedeniyle sürücüler D-100 ve TEM'de sis lambalarını yakarak yavaş ilerledi.

Sis İstanbul Boğazı, Zeytinburnu'ndaki tarihi surlar ve çevresinde zaman zaman yoğunlaştı.

HAVA ULAŞIMI DA ETKİLENDİ

Sisten hava ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı.

AKŞAM DA GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde etkisi azalan sisin gece saatlerinde yeniden görülebileceğini ifade etti.