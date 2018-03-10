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    TSK, ÖSO, Afrin, Zeytin Dalı

    TSK: Zeytin Dalı'nda yaralanan ve tedavi edilen 117 asker görevlerine döndü

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (374)
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    TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir" ifadesi kullanıldı.

    NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller
    © AFP 2018/ KIRILL KUDRYAVTSEV
    NATO: Zeytin Dalı kapsam ve zaman bakımından kısıtlanmalı
    Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 askerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğü bildirildi.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, 2-9 Mart tarihlerinde icra edilen operasyonlarda '1'i lider kadroda olmak üzere 18 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği' belirtildi.

    ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR

    Söz konusu operasyonlarda, 15 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makineli tüfek, 1 adet makineli tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 70 adet tabanca, 3 adet lav silahı olmak üzere toplam 93 adet silah, 2 bin 972 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 35 adet el bombası, 14 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 622 kilogram amonyum nitrat, 37 kilogram tahrip kalıbı, 400 gram C-4 patlayıcı madde, 4 adet fünye, 102 adet muhtelif şarjör, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet el telsizi ve 55 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği ifade edildi. El yapımı patlayıcılardan 14'ünün imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 21 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

    1 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 ASKER YARALANDI

    Bu operasyonlarda 1 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

    YASA DIŞI GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN 7 BİN 858 KİŞİ YAKALANDI

    Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve ekipmanlar Hatay'a ulaştı.
    © AA/ Oğuz Pakin
    Sınırda özel güvenlik bölgesi uygulaması: Gazetecilerin görüntü alması yasak
    Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 858 kişinin yakalandığı açıklanan bilgilendirmede, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda 1318 kilogram toz esrar, 170 gram kubar esrar, 3 kilogram uyuşturucu madde, 269 bin 507 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

    'AZEZ-CERABLUS BÖLGESİNDE 243 MESKUN MAHAL KONTROL ALTINA ALINDI'

    Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.

    'İDLİB BÖLGESİNDE 8 GÖZLEM NOKTASI OLUŞTURULDU'

    TSK, ÖSO, Afrin, Zeytin Dalı
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    AA: TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe sınırları içerisine girdi
    İdlib bölgesinde 8 gözlem noktasının oluşturulduğu, TSK unsurlarının bölgedeki görevlerini, Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü bildirildi.

    '3 BİN 213 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

    Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, '"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

    ZEYTİN DALI'NDA 42 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ, 202 ASKER YARALANDI

    Girilen çatışmalarda 42 askerin yaşamını yitirdiği, 202 askerin yaralandığı belirtilen bilgilendirmede, yaralanan 117 askerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğü açıklandı.

    Afrin
    © AFP 2018/ Delil Souleiman
    SANA: TSK’nın saldırısında 1 sivil öldü
    Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi: "Zeytin Dalı Harekatı, bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak, vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (374)

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    Etiketler:
    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib, Afrin, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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